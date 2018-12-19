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      Про роботу "для галочки": що відбувається у стосунках влади та ЗМІ

      Що це було? 64 Читать новость на русском

      Про те, чому на прес-конференції Порошенка не було гострих питань, які проблеми існують в українській журналістиці та про інші гострі для суспільства теми – у програмі "Що це було" розповіла журналістка Hromadske.tv Анастасія Станко

      Про прес-конференцію Порошенка

      "Під час конференції всі думали, що, можливо, поставить гострі запитання журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач, який не вперше робить розслідування про зустрічі Президента України з Віктором Медведчуком. А ми знаємо, що кум Путіна є дуже неоднозначною фігурою в Україні та негативний персонаж в українському медійному просторі та політиці. Однак журналісту слова так і не надали", – пригадала Анастасія Станко.

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      "Президент не хотів чути гострих питань. І це дуже слабка позиція. Колись під час прес-конференцій з Віктором Януковичем була інтрига, адже ми думали, чи нам дадуть слово, як це все побудувати, як зайняти цей мікрофон. А тут не було ні інтриги, ні цікавості, а тому ця прес-конференція не викликала інтересу. Президент, очевидно, її організував, аби поставити галочку під пунктом "я провів підсумкову прес-конференцію для журналістів", – сказала журналістка.

      Про президента і журналістику 

      "Журналістам потрібні коментарі президента щодо важливих подій, які відбуваються у країні. Але той намагається побудувати стіну. До неї – він усюди хороший, а все що за стіною – не коментує. До прес-конференції 16 грудня не коментував скандал навколо Сергія Семочка чотири місяці. Так само з Гандзюк – не коментував аж до її смерті. Все, що суперечить виборчій тактиці, все, що поза гаслом "віра, мова, армія" – не помічає", – сказав Ведучий програми та народний депутат Сергій Лещенко.

      "Журналісти повинні людям пояснювати: президент не може говорити про необхідність повернення поштарів, бо це не входить у його обов'язки. А захищати права людини, свободу слова – входить. Нехай за це відповідає, а не за Томос. Президент назвав питання церкви питанням національної безпеки, а Турчинов же взагалі вважає посяганням на національну безпеку слово "гендер". Це какофонія в українській політиці, і до виборів – буде ще гірше", – наголосила Анастасія Станко. 

      Про корупцію на "Укрзалізниці"

      "Про корупцію в "Укрзалізниці" говорять відкрито. Міністр інфраструктури Володимир Омелян у публічній заяві сказав, що через корупцію національний перевізник щороку втрачає 15 мільярдів гривень. За інформацією НАБУ, тендери на закупівлі "Укрзалізниці" завищені на 30-40%. Крім того, ці закупівлі відбуваються за бюджетні кошти", – розповіла журналістка Євгенія Моторевська.

      "Укрзалізниця" – це дзеркало, в якому ми бачимо сучасну Україну. Десь, можливо, і симпатична, але десь і потворна. На жаль, без системних і глибинних реформ ми нікуди не рушимо, тому треба починати їх якнайшвидше", – підсумував ведучий програми "Що це було?" Сергій Лещенко.

      Більше – дивіться у програмі.

      Теги: Петро Порошенко Новини політики Корупція журналісти Володимир Омелян Що це було? ЗМІ Медіа Укрзалізниця
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 19 грудня
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