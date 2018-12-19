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      О работе "для галочки": что происходит в отношениях власти и СМИ

      Что это было? 19 Читати новину українською

      О том, почему на пресс-конференции Порошенко не было острых вопросов, какие проблемы существуют в украинской журналистике и о других острых для общества темах – в программе "Что это было" рассказала журналистка Hromadske.tv Анастасия Станко

      О пресс-конференции Порошенко

      "Во время конференции все думали, что, возможно, поставит острые вопросы журналист программы "Схемы" Михаил Ткач, который не впервые делает расследование о встрече Президента Украины с Виктором Медведчуком. А мы знаем, что кум Путина является очень неоднозначной фигурой в Украине и негативный персонаж в украинском медийном пространстве и политике. Однако журналисту слова так и не предоставили", – вспомнила Анастасия Станко.

      Читайте также: Как изнутри выглядит политическая коррупция в Украине

      "Президент не хотел слышать острых вопросов. И это очень слабая позиция. Когда во время пресс-конференций с Виктором Януковичем была интрига, ведь мы думали, нам дадут слово, как это все построить, как занять этот микрофон. А здесь не было ни интриги, ни любопытства, а потому эта пресс-конференция не вызвала интереса. Президент, очевидно, ее организовал, чтобы поставить галочку под пунктом "я провел итоговую пресс-конференцию для журналистов", – сказала журналистка.

      О президенте и журналистике

      "Журналистам нужны комментарии президента относительно важных событий, которые происходят в стране. Но тот пытается построить стену. До нее – он всюду хороший, а все что за стеной – не комментирует. До пресс-конференции 16 декабря не комментировал скандал вокруг Сергея Семочко четыре месяца. Так же с Гандзюк – не стал комментировать до ее смерти. Все, что противоречит избирательной тактике, все, что вне лозунга "вера, язык, армия" – не замечает", – сказал Ведущий программы и народный депутат Сергей Лещенко.

      "Журналисты должны людям объяснять: президент не может говорить о необходимости возвращения почтальонов, потому что это не входит в его обязанности. А защищать права человека, свободу слова – входит. Пусть за это отвечает, а не за Томос. Президент назвал вопрос церкви вопросом национальной безопасности, а Турчинов же вообще считает посягательством на национальную безопасность слово "гендер". Это какофония в украинской политике, и до выборов – будет еще хуже", – отметила Анастасия Станко.

      О коррупции на "Укрзализныце"

      "О коррупции в "Укрзализныце" говорят открыто. Министр инфраструктуры Владимир Омелян в публичном заявлении сказал, что из-за коррупции национальный перевозчик ежегодно теряет 15 миллиардов гривен. По информации НАБУ, тендеры на закупки "Укрзализныци" завышены на 30-40%. Кроме того, эти закупки происходят за бюджетные средства", – рассказала журналистка Евгения Моторевская.

      "Укрзализныця" – это зеркало, в котором мы видим современную Украину. Где-то, возможно, и симпатичная, но где и уродливая. К сожалению, без системных и глубоких реформ мы никуда не двинемся, поэтому надо начинать их быстрее", – подытожил ведущий программы "Что это было?" Сергей Лещенко.

      Больше – смотрите в программе.

      Теги: Петр Порошенко Новости политики Коррупция журналисты Владимир Омелян Что это было? СМИ Медиа Укрзализниця
      Источник: 24 канал
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