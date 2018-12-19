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      "Слабка позиція президента": журналістка цікаво відреагувала на прес-конференцію Порошенка

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      Журналістка цікаво відреагувала на прес-конференцію Порошенка
      Журналістка цікаво відреагувала на прес-конференцію Порошенка / Фото з відкритих джерел

      У неділю, 16 грудня, Президент України Петро Порошенко провів двогодинну прес-конференцію, приурочену підсумкам 2018 року. Вперше за чотири роки прес-конференція відбулася без жодного гострого питання. Однак їх в українців дуже багато.

      Про це у програмі "Що це було?" розповіла журналістка "Громадського телебачення" Анастасія Станко.

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      "Під час конференції всі думали, що можливо поставить гострі запитання журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач, який не вперше робить розслідування про зустрічі Президента України з Віктором Медведчуком. А ми знаємо, що кум Путіна є дуже неоднозначною фігурою в Україні та негативним персонажем в українському медійному просторі та політиці. Однак журналісту слова так і не надали", – пригадала Станко.

      За її словами, президент не хотів чути гострих питань. На її думку, це дуже слабка позиція.

      "Колись під час прес-конференцій з Віктором Януковичем була інтрига, адже ми думали, чи нам дадуть слово, як це все побудувати, як зайняти цей мікрофон. А тут не було ні інтриги, ні цікавості, а тому ця прес-конференція не викликала інтересу. Президент очевидно її організував, аби поставити галочку – "я провів підсумкову прес-конференцію для журналістів". Однак вона ні його, ні журналістів не цікавила", – сказала журналістка. 

      Вона додала, що Порошенко виходить на прес-конференцію, коли є йому, чим похвалитись.

      Теги: Петро Порошенко Новини України Новини політики журналісти ЗМІ
      Джерело: 24 канал
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