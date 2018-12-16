Підсумки року від Петра Порошенка: про що говорив Президент на прес-конференції

16 грудня, наступного дня після проведення Об'єднавчого собору та створення Єдиної помісної української православної церкви, Президент України Петро Порошенко провів двогодинну прес-конференцію, приурочену підсумкам року. Глава держави встиг відповісти на запитання понад 36 українських та закордонних журналістів. Серед них були й питання, від конкретних відповідей на які Порошенко ухилився.

Прес-конференція глави держави розпочалася о 16:00 у "Мистецькому Арсеналі".

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Отож, про що глава держави встиг розповісти представникам ЗМІ за понад 2 години.

Про Українську автокефальну православну церкву

На початку свого виступу глава держави розповів про телефонну розмову із Вселенським патріархом. Варфоломій підтвердив, що Томос українській церкві вручатимуть 6 січня, на український Святвечір.

Його Всесвятість вважає, що наш Собор взагалі став поворотним моментом в історії Вселенського православ'я і відкриває нову його еру, – наголосив президент.

Прокоментував лідер держави також провокації з боку РПЦ, які там здійснювали для того, аби процес отримання автокефалії української церкви зірвався.

"Протидія з боку Російської церкви була для нас дуже очікуваною. Однак, мені здається, ми недооцінили її вплив на дочірню структуру в Україні", – сказав Петро Порошенко.



Підсумки року від Петра Порошенка/ Прес-служба Порошенка

За словами президента, з-понад 10 ієрархів УПЦ МП, які підписали звернення до Вселенського патріархату та твердо пообіцяли прийти на Собор до Софії, дісталися лише двоє.

Хіба Кремль колись приховував, що розглядає російську церкву як дуже гіпнотичний дурман для утримання сусідніх народів в сферах свого впливу? І зараз він цього не таїть, що видно по істеричній реакції Кремля і РПЦ на отримання нашою української церквою автокефалії. Аж зірки на кремлівських шпилях почорніли,

– підкреслив він.

Порошенко наголосив, що вперше за 27 років представників усіх українських церков вдалося посадити за один стіл переговорів. При цьому, каже він, було щонайменше 5 випадків, коли переговори заходили в глухий кут. Глава держави зазначив, що незважаючи на це, представники церков узгодили статут, обрали предстоятеля нової церкви та додав, що всі їх узгодження відповідають канонам.

Про плани Путіна та роль Медведчука

Глава держави наголосив, що у питанні звільнення українців, які перебувають в полоні РФ, Путін керується лише особистими переконаннями. Саме це, за його словами, пояснює відсутність результатів за понад рік намагань звільнити українців, що перебувають за російськими ґратами.

Він не бажає їх звільнити. Захотів – звільнив. Захотів – ні. Це не залежить від тих, хто сидить в рамках тристоронньої контактної групи. Це не залежить від лідерів світу. Це залежить від однієї людини,

– сказав Порошенко.

Також президент розповів, що у Росії вже називали прізвища тих, кого б хотіли обміняти на політв'язнів Сенцова та Сущенка.

"Проте згодом російська сторона наголосила, що не збирається звільняти політв'язнів, бо це, за їхніми словами, участь у політичному процесі. Зараз весь світ переконався, у чиїх руках ключ до миру і звільнення бранців", – заявив глава держави.

Порошенко каже, що знає – Медведчук від Путіна. За словами гаранта, він на переговорах Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі фактично представляв президента РФ. Однак, стверджує Порошенко, наразі це єдиний спосіб передати інформацію лідеру РФ, тому майбутні зустрічі президента і Медведчука є цілком можливими.

Якщо він може зустрічатися і готувати будь-які пропозиції щодо повернення наших хлопців і дівчат додому, то я буду це робити,

– наголосив він.

Про нові відповіді Європи на дії Росії та курс України на НАТО

На своїй прес-конференції президент України наголосив: "Жодне питання про Україну тепер не вирішується без України". При цьому він заявив, що Брюссель продовжить санкції проти Росії ще на півроку. Це і буде мотивацією для РФ виконати Мінські Угоди.



Прес-конференція Петра Порошенка/ Прес-служба Порошенка

Ці санкції будуть стосуватися " і фізичних осіб, і тих хто віддав накази відкривати вогонь". Більше того, президент сказав, що бачить ефективність дій санкцій.

Санкції продовжать через невиконання Мінських угод, через анексію Криму, через будівництво керченського мосту та через псевдовибори в ОРДЛО,

– сказав президент України.

Разом з тим, Порошенко наполягає на тому, щоб Верховна Рада вже в лютому 2019 прийняла в другому читанні зміни до Конституції України щодо закріплення курсу країни на ЄС і НАТО.

"Буду наполягати, щоб уже в лютому Верховна Рада підтримала їх у другому читанні. Сподіваюся, що це буде зроблено, оскільки два рази Верховна Рада конституційною більшістю підтримала ці зміни в Конституцію. І сподіваюся, що вже в лютому вони вступлять в силу", – повідомив він.

Зі змінами до Конституції це ще не все.

Порошенко каже, що готовий внести до Верховної Ради поправки щодо кримськотатарської автономії. Він зазначив, що звернувся з проханням скликати конституційну комісію, щоб підготувати такий варіант законопроекту, який матиме шанс на проходження.

"Якщо я підпишу як автор законодавчої ініціативи ці зміни до Конституції, я буду звертатися до фракції, щоб вона підтримала", – сказав президент.

Про вибори і відсутність опонентів

А ось на запитання про те, чи балотуватиметься він на другий термін на майбутніх президентських виборах, Порошенко відповісти не захотів. Однак при цьому зазначив, що у нього наразі опонентів немає.

Зараз – не готовий (відповісти – 24 канал) , бо в нас немає виборчої компанії,

– відповів Порошенко на запитання про те, чи готовий він офіційно підтвердити свої виборчі наміри.

Однак при цьому лідер держави анонсував журналістам, що буде окрема нагода поспілкуватись, "якщо буде прийняте таке рішення".

Від відповіді на запитання про те, як у разі намірів брати участь у виборах Порошенко буде "нівелювати негативну різницю" між ним та іншими кандидатам, президент теж ухилився.

"На жаль, зараз в Україні немає жодного політика, який би не мав негативного рейтингу. У нас ситуація така, що всі політики мають негативний рейтинг і відмінність – це один, два або три відсотки", – вважає Порошенко.



Порошенко каже, що у нього немає опонентів:

При цьому Президент України заявив, що у нього "немає опонентів", тому він не робить згадок про них у своїх заявах про майбутні вибори.

Я не використовую імені моїх опонентів, тому що в мене опонентів немає. Я є Президент України. Вони є або лідери фракцій, або громадські діячі, які проводять свою кампанію, – сказав він.

А ще Президент прокоментував свою зустріч і розмову з народним депутатом, керівником фракції "Опозиційного блоку" в парламенті Вадимом Новинським. Він підтвердив, що спілкувався з Новинським напередодні 14 жовтня.

"Спілкувався, тому що знав, що вони планують привезти тітушок. І особисто попередив – бо це є справа державно значення – що тоді ми будемо реагувати, якщо хоч один сплачений автобус тітушок з’явиться біля Лаври. В той же час я як президент звернувся до командувача Національної гвардії або до Міністра внутрішніх справ. Що я і зробив. Щоб виставити стільки сил, (скільки треба – 24 канал) для забезпечення порядку", – зазначив президент.

Про продовження воєнного стану і війська Росії під кордонами

За словами гаранта, на українському кордоні досі розташована левова частка російських військ.

Левова частина перебуває на кордоні з Україною і лише 10 відсотків відведено. Не було б такої ситуації, не було б воєнного стану,

– каже він.

Щодо воєнного стану – його продовжувати не будуть, якщо Росія не зважиться на повномасштабне вторгнення.

"Якщо не відбудеться повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації на територію України, за межами лінії зіткнення, воєнний стан продовжений не буде, і почнеться підготовка до виборів президента", – розповів глава держави.

Порошенко додав, що ввів воєнний стан на 60 днів, бо це плани військових за мінімальний термін розгорнути нові військові частини на відповідних напрямках.

До всього, Президент прокоментував справу скандального розвідника Сергія Семочка, дружина якого має російський паспорт.



"Я звернувся до голови СБУ Василя Грицака для того, щоб українська контррозвідка зробила перевірку відомостей цих державних службовців, поставивши пріоритет – в правоохоронних і слідчих органах. Як тільки перевірка буде завершена і я буду мати підстави (якщо це буде від мене залежати), а якщо не від мене, то звернутися до будь-кого щодо притягнення до відповідальності або звільнення. За мною не забариться", – зазначив він.

Дивіться повне відео прес-конференції Петра Порошенка 16 грудня: