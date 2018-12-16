Прес-конференція президента Порошенка: онлайн-трансляція
У неділю, 16 грудня, о 16 годині Президент України Петро Порошенко розпочав прес-конференцію з представниками ЗМІ у Мистецькому Арсеналі у Києві.
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Онлайн-трансляція прес-конференції Петра Порошенка
Джерело: 24 канал
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