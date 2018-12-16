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      "За мною не забариться": Порошенко прокоментував справу скандального Семочка

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      Сергій Семочко
      Сергій Семочко / Фото з відкритих джерел

      Президент України Петро Порошенко прокоментував справу скандального розвідника Сергія Семочка, дружина якого має російський паспорт.

      Про це він розповів 16 грудня на прес-конференції щодо створення Української помісної автокефальної православної церкви, відповівши на питання журналістки телеканалу Zik щодо безкарності Семочка. 

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      За його словами, в Україні є велика кількість державних службовців, в тому числі, і в правоохоронних органах, які мають родичів у Криму.

      Я звернувся до голови СБУ Василя Грицака для того, щоб українська контррозвідка зробила перевірку відомостей цих державних службовців, поставивши пріоритет – в правоохоронних і слідчих органах. Як тільки перевірка буде завершена і я буду мати підстави (якщо це буде від мене залежати), а якщо не від мене, то звернутися до будь-кого щодо притягнення до відповідальності або звільнення. За мною не забариться,
      – зазначив президент.

      Нагадаємо, у дружини розвідника Семочка знайшли російський паспорт. У Службі безпеки України повідомили, що дружина скандального розвідника Сергія Семочка має російський паспорт. Хоча він доводив, що його рідні мають виключно українське громадянство. Цікаво, що саме завдяки журналістам вдалося розслідували цю справу. 

      Журналісти програми "Наші гроші" з'ясували, що на його дружину Тетяну Лисенко зареєстрований один із будинків Семочка в елітному селі Козині, а ще два – оформлені на його дочку з подвійним громадянством. Навіть без доступу до декларацій серед заробленого Семочком знайшли Land Cruiser, гелікоптер та три будинки під Києвом вартістю вісім мільйонів доларів.

      Заробити на таке майно, працюючи у СБУ, Семочко не міг. Варто зазначити, що прізвище розвідника фігурувало у брудній історії із закупівлею ліків для смертельно хворих пацієнтів з нирковою недостатністю.

      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Сергій Семочко Петро Порошенко Корупція Президент України
      Джерело: 24 канал
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