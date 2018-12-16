"За мной не пропадёт" Порошенко прокомментировал дело скандального Семочко

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал дело скандального разведчика Сергея Семочко, жена которого имеет российский паспорт.

Об этом он рассказал 16 декабря на пресс-конференции по созданию Украинской поместной автокефальной православной церкви, ответив на вопросы журналистки телеканала Zik по безнаказанности Семочко.

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По его словам, в Украине есть большое количество государственных служащих, в том числе, и в правоохранительных органах, имеющих родственников в Крыму.

Я обратился к главе СБУ Василию Грицаку для того, чтобы украинская контрразведка проверила сведения этих государственных служащих, поставив приоритет – в правоохранительных и следственных органах. Как только проверка будет завершена и я буду иметь основания (если это от меня будет зависеть), а если не от меня, то обратиться к любому о привлечении к ответственности или увольнению. За мной не пропадёт,

– отметил президент.

Напомним, у жены разведчика Семочко нашли российский паспорт. В Службе безопасности Украины сообщили, что жена скандального разведчика Сергея Семочко имеет российский паспорт. Хотя он утверждал, что его родные имеют исключительно украинское гражданство. Интересно, что именно благодаря журналистам удалось расследовать это дело.



Журналисты программы "Наши деньги" выяснили, что на его жену, Татьяну Лысенко, зарегистрирован один из домов Семочко в элитном селе Козине, а еще два – оформлены на его дочь с двойным гражданством. Даже без доступа к декларациям, среди заработанного Семочко нашли Land Cruiser, вертолёт и три дома под Киевом стоимостью восемь миллионов долларов.



Заработать на такое имущество, работая в СБУ, Семочко не мог. Стоит отметить, что фамилия разведчика фигурировала в грязной истории с закупкой лекарств для смертельно больных пациентов с почечной недостаточностью.