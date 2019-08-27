Главные новости за 27 августа: задержание Богатыревой и новые кандидаты в министры

Экс-глава Министерства здравоохранения времен Януковича Раиса Богатырева прибыла в Украину, ее задержала полиция. Появились новые фамилии кандидатов, которые могут возглавить ключевые министерства и Генпрокуратуру. "Слуга народа" возглавит большинство парламентских комитетов. Такими были главные новости 27 августа.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня, 27 августа.

Задержание Богатыревой

Бывшая министр здравоохранения Украины времен экс-президента Виктора Януковича Раиса Богатырева прилетела рейсом из Минска в Украину.

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В аэропорту "Киев" (Жуляны) ее задержали пограничники и сразу передали сотрудникам Национальной полиции. Богатыреву задержали за то, что ее имя фигурирует в списках на задержание, а в Украине против чиновницы открыто дело.

В чем подозревают Богатыреву? В октябре 2014 года Генеральная прокуратура Украины объявила экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву в розыск. В 2015 году Печерский районный суд Киева заочно арестовал ее. После этого до сентября 2016 года чиновницу разыскивал "Интерпол", однако позже ее имя оттуда убрали.



Чиновницу подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах (342 миллиона гривен) во время организации и проведения закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Ей грозит от семи до двенадцати лет заключения.

Детальной информации о задержании Богатыревой пока нет. Однако, пользователи сети бурно отреагировали на такое известие.

Украинцы шутят, что Богатыреву пригласил приехать в Украину соратник президента-беглеца Виктора Януковича Андрей Портнов. К слову, он тоже недавно вернулся в страну.

Богатирьова повернулася в Україну, її затримала Нацполіція.

Ховалась від слідства на росії 5 років. Портнов дав знак: при владі свої, можно їхати ? — Татьяна Боровская (@45956888) August 27, 2019

Портнов подъебал соратницу: "Ексміністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова повернулася в Україну, але була затримана правоохоронцями." — Vetus miles Ruscianorum (@GlennARathn) August 27, 2019

Кто может попасть в новый Кабмин?

Уже через несколько дней украинцы узнают фамилии новых министров, которые сформируют правительство. Накануне первого заседания Рады и определения состава Кабинета министров появляется все больше информации о том, кто же может возглавить ключевые министерства.

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Так, нардеп Верховной Рады 8 созыва Сергей Лещенко опубликовал список фамилий кандидатов, которые могут попасть в Кабмин и возглавить Генпрокуратуру.

Кадровые назначения в новом правительстве выглядят так:

Премьер-министр – Алексей Гончарук;

Министр экономики – Тимофей Милованов;

Министр энергетики – Всеволод Ковальчук;

Министр ЖКХ – Алена Бабак (также на должность проходил собеседование Вадим Низдря);

Министр инфраструктуры – Владислав Криклий (по другой версии, Криклий возглавит комитет Верховной Рады);

Министр обороны – Андрей Загороднюк;

Министр здравоохранения – Олег Петренко;

Министр финансов – Оксана Маркарова.

На должность генерального прокурора рассматривают кандидатуру Руслана Рябошапки.



Вероятный состав нового правительства / Инфографика 24 канала

По данным журналистки Сони Кошкиной, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков остается в новом правительстве. Однако, какую должность он займет, пока неизвестно.

Кто и что возглавит в Верховной Раде ІХ созыва?

Первое заседание новоизбранной Верховной Рады состоится 29 августа. Во время него народные депутаты будут избирать главу Верховной Рады, его заместителей, премьер-министра Украины и будут формировать Кабмин.

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Кто попадет в президиум Рады?

Спикером Рады может стать лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков. На должность первого вице-спикера нардепы "Европейской Солидарности" будут предлагать Мустафу Джемилева. Вторым вице-спикером может стать Ирина Констанкевич. Ее кандидатуру будут предлагать нардепы-мажоритарщики.

Чем занимается вице-спикер в Верховной Раде? Вице-спикер – это заместитель главы Рады: выполняет поручения спикера, заменяет его, если отсутствует первый вице-спикер. Также взаимодействует с судами, но формально – суды после реформы не подконтрольны парламенту. Еще этот человек обеспечивает информирование о деятельности Верховной Рады и зачитывает обращение депутатов в пятницу.

Кроме того, подготовительная группа представителей парламентских партий определилась с руководителями парламентских комитетов. Большинство руководящих должностей получили представители "Слуга народа".

Кто возглавит парламентские комитеты?

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики – Николай Сольский ("Слуга народа");

Комитет по вопросам антикоррупционной политики – Анастасия Красносельская ("Слуга народа");

Комитет по вопросам бюджета – Юрий Аристов ("Слуга народа");

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики – Александр Ткаченко ("Слуга народа");

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования – Олег Бондаренко ("Слуга народа");

Комитет по вопросам экономического развития – Дмитрий Наталуха ("Слуга народа");

Комитет по вопросам энергетики и ЖКХ – Андрей Герус ("Слуга народа");

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования – Михаил Радуцкий ("Слуга народа");

Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества – Богдан Яременко ("Слуга народа");

Комитет по вопросам интеграции Украины с ЕС – Иванна Климпуш-Цинцадзе ("Европейская солидарность");

Комитет по вопросам молодежи и спорта – Андрей Кожемякин ("Батькивщина");

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки – Александр Завитневич ("Слуга народа");

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства – Андрей Клочко ("Слуга народа");

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций – Сергей Бабак ("Слуга народа");

Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений – Дмитрий Лубинец (внефракционный);

Комитет по вопросам правовой политики – Ирина Венедиктова ("Слуга народа");

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности – Денис Монастырский ("Слуга народа");

Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР – Сергей Кальченко ("Слуга народа");

Комитет по вопросам свободы слова – Нестор Шуфрич (ОПЗЖ);

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов – Галина Третьякова ("Слуга народа");

Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры – Владимир Крейденко ("Слуга народа");

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики – Данил Гетманцев ("Слуга народа");

Комитет по вопросам цифровой трансформации – Михаил Крячко ("Слуга народа").



Как разместят фракции в Верховной Раде / Инфографика 24 канал

Парубий подписал Избирательный кодекс

Действующий спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс. Он предусматривает выборы нардепов по открытым спискам.

"Председатель профильного Комитета Верховной Рады (Руслан Князевич, – 24 канал) подписал Избирательный кодекс с открытыми списками. Это открыло для меня путь – подписать закон, и я безотлагательно подписал Избирательный кодекс. Спасибо каждому народному депутату, который проголосовал за него!", – написал он.

Что означает принятие нового кодекса? Он меняет систему избрания депутатов в парламент с 2023 года. Отныне украинцы будут голосовать не только за название партии, а и за конкретного кандидата в ней. В бюллетене будет всего 2 графы: "Номер партии, за которую отдаете свой голос" и "Номер кандидата в народные депутаты из партийного списка". В них надо будет записать порядковый номер партии и кандидата из нее.

Представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что после изучения Избирательного кодекса Офисом Президента не исключено, что Владимир Зеленский может ветировать документ.

Советы для отдыха

Лето потихоньку заканчивается, но хорошая погода еще задержится в Украине. Это хорошая возможность провести выходные на природе, поехать к речке или даже на море.

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Если же вам хочется заморского отдыха – езжайте в Турцию. Там как раз начинается бархатный сезон, температура воздуха становится комфортной, а Средиземное море – хорошо прогрелось за лето. В Турции можно отведать традиционную пахлаву и рахат-лукум, посетить хамам, увидеть уникальную архитектуру, которая соединила в себе традиции Востока и Европы.

Топ-10 мест, которые стоит увидеть в Турции, кроме собственного отеля и пляжа – читайте в нашем материале.



Колоритная Турция