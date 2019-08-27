Головні новини за 27 серпня: затримання Богатирьової та нові кандидати у міністри

Екс-глава Міністерства охорони здоров'я часів Януковича Раїса Богатирьова прилетіла в Україну, її затримала поліція. З'явилися нові прізвища кандидатів, які можуть очолити ключові міністерства та Генпрокуратуру. "Слуга народу" очолить більшість парламентських комітетів. Спікер ВР Андрій Парубій підписав Виборчий кодекс. Такими були головні новини 27 серпня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 27 серпня.

Затримання Богатирьової

Колишня міністерка охорони здоров'я України часів екс-президента Віктора Януковича Раїса Богатирьова прилетіла рейсом з Мінська в Україну.

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В аеропорту "Київ" (Жуляни) її затримали прикордонники і одразу передали співробітникам Національної поліції. Богатирьову затримали через те, що її ім'я фігурує в списках на затримання, а в Україні проти чиновниці відкрита справа.

У чому підозрюють Богатирьову? У жовтні 2014 року Генеральна прокуратура України оголосила екс-міністра охорони здоров’я Раїсу Богатирьову у розшук. У 2015 році Печерський районний суд Києва заочно арештував її. Після цього до вересня 2016 року чиновницю розшукував "Інтерпол", однак пізніше її ім'я звідти прибрали.



Чиновницю підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах (342 мільйони гривень) під час організації та проведення закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення. Їй загрожує від семи до дванадцяти років ув'язнення.

Детальної інформації про затримання Богатирьової наразі немає. Проте, користувачі мережі бурхливо відреагували на таку звістку.

Українці жартують, що Богатирьову запросив приїхати в Україну соратник президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов. До слова, він також нещодавно повернувся до країни.

Богатирьова повернулася в Україну, її затримала Нацполіція.

Ховалась від слідства на росії 5 років. Портнов дав знак: при владі свої, можно їхати ? — Татьяна Боровская (@45956888) August 27, 2019

Портнов подъебал соратницу: "Ексміністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова повернулася в Україну, але була затримана правоохоронцями." — Vetus miles Ruscianorum (@GlennARathn) August 27, 2019

Хто може потрапити у новий Кабмін?

Вже через кілька днів українці дізнаються прізвища нових міністрів, які сформують уряд. Напередодні першого засідання Ради та визначення складу Кабінету міністрів з'являється щораз більше інформації про те, хто ж може очолити ключові міністерства.

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Так, нардеп Верховної Ради 8 скликання Сергій Лещенко опублікував список прізвищ кандидатів, які можуть потрапити у Кабмін та очолити Генпрокуратуру.

Кадрові призначення у новому уряді виглядають так:

Прем'єр-міністр – Олексій Гончарук;

Міністр економіки – Тимофій Милованов;

Міністр енергетики – Всеволод Ковальчук;

Міністр ЖКГ – Альона Бабак (також на посаду проходив співбесіду Вадим Ніздря);

Міністр інфраструктури – Владислав Криклій (за іншою версією, Криклій очолить комітет Верховної Ради);

Міністр оборони – Андрій Загороднюк;

Міністр охорони здоров'я – Олег Петренко;

Міністр фінансів – Оксана Маркарова.

На посаду генерального прокурора розглядають кандидатуру Руслана Рябошапки.



Імовірний склад нового уряду / Інфографіка 24 каналу

За даними журналістки Соні Кошкіної, голова Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков залишається в новому уряді. Однак, яку посаду він обійматиме, наразі невідомо.

Хто і що очолить у Верховній Раді ІХ скликання?

Перше засідання новообраної Верховної Ради відбудеться 29 серпня. Під час нього народні депутати обиратимуть голову Верховної Ради, його заступників, прем'єр-міністра України та формуватимуть Кабмін.

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Хто потрапить у президію Ради?

Спікером Ради може стати лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков. На посаду одного віце-спікера нардепи "Європейської Солідарності" пропонуватимуть Мустафу Джемілєва. Другим віце-спікером може стати Ірина Констанкевич. Її кандидатуру пропонуватимуть нардепи-мажоритарники.

Чим займається віце-спікер у Верховній Раді?Віце-спікер – це заступник голови Ради, він виконує доручення спікера, заміняє його, якщо відсутній перший віце-спікер. Також взаємодіє з судами, але формально – суди після реформи не підконтрольні парламенту. Ще ця людина забезпечує інформування про діяльність Верховної Ради й зачитує звернення депутатів у п'ятницю.

Окрім того, підготовча група представників парламентських партій визначилася з керівниками парламентських комітетів. Більшість керівних посади отримали представники "Слуга народу".

Хто очолить парламентські комітети?

Комітет з питань аграрної та земельної політики – Микола Сольський ("Слуга народу");

Комітет з питань антикорупційної політики – Анастасія Красносільська ("Слуга народу");

Комітет з питань бюджету – Юрій Аристов ("Слуга народу");

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики – Олександр Ткаченко ("Слуга народу");

Комітет з питань екологічної політики та природокористування – Олег Бондаренко ("Слуга народу");

Комітет з питань економічного розвитку – Дмитро Наталуха ("Слуга народу");

Комітет з питань енергетики та ЖКП – Андрій Герус ("Слуга народу");

Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування – Михайло Радуцький ("Слуга народу");

Комітет з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва – Богдан Яременко ("Слуга народу");

Комітет з питань інтеграції України з ЄС – Іванна Климпуш-Цинцадзе ("Європейська солідарність");

Комітет з питань молоді та спорту – Андрій Кожем'якін ("Батьківщина");

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки – Олександр Завітневич ("Слуга народу");

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування – Андрій Клочко ("Слуга народу");

Комітет з питань освіти, науки та інновацій – Сергій Бабак ("Слуга народу");

Комітет з питань прав людини, деокупацію і реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин – Дмитро Лубинець (позафракційний);

Комітет з питань правової політики – Ірина Венедиктова ("Слуга народу");

Комітет з питань правоохоронної діяльності – Денис Монастирський ("Слуга народу");

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР – Сергій Кальченко ("Слуга народу");

Комітет з питань свободи слова – Нестор Шуфрич (ОПЗЖ);

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів – Галина Третьякова ("Слуга народу");

Комітет з питань транспорту та інфраструктури – Володимир Крейденко ("Слуга народу");

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики – Данило Гетманцев ("Слуга народу");

Комітет з питань цифрової трансформації – Михайло Крячко ("Слуга народу").



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Парубій підписав Виборчий кодекс

Чинний спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав Виборчий кодекс. Він передбачає вибори нардепів за відкритими списками.

"Голова профільного Комітету Верховної Ради (Руслан Князевич, - 24 канал) підписав Виборчий кодекс з відкритими списками. І це відкрило для мене шлях – підписати закон і я невідкладно підписав Виборчий кодекс. Дякую кожному народному депутату, який проголосував за нього!", – написав він.

Що означає прийняття нового кодексу?Він змінює систему обрання депутатів до парламенту з 2023 року. Відтепер українці голосуватимуть не лише за назву партії, а й за конкретного кандидата в ній. У бюлетені буде лише 2 графи: "Номер партії, за яку віддаєте свій голос" та "Номер кандидата у народні депутати з партійного списку". У них треба буде записати порядковий номер партії та кандидата з неї.

Представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що після вивчення Виборчого кодексу Офісом Президента не виключено, що Володимир Зеленський може ветувати документ.

Поради для відпочинку

Літо помалу закінчується, але гарна погода ще затримається в Україні. Це гарна можливість провести вихідні на природі, поїхати до річки або навіть на море.

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Якщо ж вам хочеться заморського відпочинку – їдьте у Туреччину. Там саме починається оксамитовий сезон, температура повітря стає комфортною, а Середземне море – добре прогрілося за літо. У Туреччині можна скуштувати традиційну пахлаву і рахат-лукум, відвідати хамам, побачити унікальну архітектуру, яка поєднала у собі традиції Сходу та Європи.

Топ-10 місць, які варто побачити у Туреччині, окрім власного готелю та пляжу – читайте у нашому матеріалі.



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