Главные новости 28 декабря: законы Зеленского, списки на обмен, отставка главы АРМА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд важных законов. Появились новые данные о том, кто попадет в списки на обмен пленными между Украиной и боевиками. Кабмин отправил в отставку первого и пока единственного главу АРМА Антона Янчука. 2019 год в Украине стал самым теплым в истории. Такими были главные новости 28 декабря в Украине и мире.

Самые важные новости за сегодня в Украине и мире:

Законы Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский своей подписью окончательно одобрил целый ряд законов:

Снятие депутатской неприкосновенности:

согласование соответствующих изменений в Конституцию с Уголовным кодексом и законом о народных депутатах. Он должен исключить нормы о неприкосновенности Уголовно-процессуального кодекса;

согласование соответствующих изменений в Конституцию с Уголовным кодексом и законом о народных депутатах. Он должен исключить нормы о неприкосновенности Уголовно-процессуального кодекса; Легализация добычи янтаря:

определяет внедрение разрешений на добычу янтаря, стоимость участка для добычи, наказание за незаконную добычу и т. п;

определяет внедрение разрешений на добычу янтаря, стоимость участка для добычи, наказание за незаконную добычу и т. п; Избирательный кодекс:

новый закон предусматривает открытые списки партий на списках и пропорциональную систему выборов, но так и оставляет проходной барьер на уровне 5%;

новый закон предусматривает открытые списки партий на списках и пропорциональную систему выборов, но так и оставляет проходной барьер на уровне 5%; Акцизы на топливо и спирт:

предполагает пересмотр сроков и порядка штрафов за нарушение правил учета, а также сроки и случаи возведения акцизных накладных.

Что означает подписание законопроекта президентом?Фактически, президент является последним звеном в законодательной вертикали. После его подписи тексты законов публикуют в официальных изданиях парламента и правительства, а тогда они вступают в силу.



Впрочем президент имеет право ветировать законы. Тогда их возвращают в Верховную Раду на доработку.

Списки на обмен

В воскресенье, 29 декабря, должен состояться обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками на Донбассе. Накануне крупного обмена в СМИ появляется все больше деталей о том, кто может попасть в списки на обмен.

Важно: Зеленский подтвердил дату обмена пленными

Кто из украинцев может вернуться домой

Иван Деев – военный 8-го полка спецназначения ВСУ, был активистом Майдана. В 2016 году его наградили орденом "За мужество" 3-й степени за участие в Антитеррористической операции на Донбассе. Попал боец в плен боевиков на Луганщине в феврале 2017 года.

23-летний Василий Жемелинский – военный 57-й бригады ВСУ, попал в плен боевиков "ДНР" 17 февраля 2018 года под Песками.

54-летний Борис Пундор – боец 43-й отдельной механизированной бригады "Патриот". Вместе с 7 побратимами попал в плен боевиков "ДНР", заехав грузовиком на неподконтрольную украинской власти территорию 22 мая 2019 года.

Богдан Пантюшенко – боевики подбили его танк под Донецком. С января 2015 года находится в плену боевиков, а так называемый суд оккупантов приговорил его к 18 годам заключения.

Александр Кориньков и Сергей Глондар. Они попали во вражеский плен 16 февраля 2015 года, когда выполняли боевое задание в районе Дебальцево. Бойцы сопровождали колонну и должны были вывести раненых из Дебальцево, однако их отряд попал в засаду. Тогда несколько военных погибли, часть получили ранения, а остальных взяли в плен.

Об освобождении кого просят боевики и Россия

Подозреваемых в подрыве волонтерских центров в Одессе Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерину Фотеву.

Организатора взрыва под стенами Одесского областного управления СБУ Владимира Грубника и еще 6 человек с подобными обвинениями.

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Активиста-антимайдановца и фигуранта дела о гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года Сергея Долженкова.

Максима Мисяка, которого обвиняют в трех убийствах в Харькове в течение 2013 и 2014 годов и подготовке покушения на депутата Харьковского облсовета Игоря Котвицкого.

Дворникова, Тетюцкого и Башлыкова подозревают в организации взрыва возле Дворца спорта в Харькове 22 февраля 2015 года, тогда погибли четыре человека.

В списки на обмен внесли и бразильского наемника Рафаэля Лусварги, осужденного за поддержку пророссийских боевиков из незаконного формирования.



Скольких украинцев незаконно удерживает Россия / инфографика 24 канала

Уволнение Янчука из АРМА

Кабинет Министров Украины распорядился уволить Антона Янчука с поста главы АРМА – Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

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Янчук был первым и пока единственным главой Агентства с момента его создания в 2016 году.



Антон Янчук

Что такое АРМА?АРМА – центральный орган исполнительной власти Украины, который обеспечивает реализацию государственной политики в вопросах розыска незаконных активов, на которые может быть наложен арест, управление арестованными активами или взыскание незаконных активов в пользу государства.

Самый теплый год

2019 год отметился как самый теплый за весь период метеорологических наблюдений, то есть с 1881-го. В течение уходящего года, разнообразные температурные рекорды были побиты более 30 раз, иногда на 2-2,5 градуса.

Впервые за историю наблюдений более теплыми, чем норма, оказались все 12 месяцев года. В Киеве в этом году даже превышена температурная аномалия 2015 года, когда среднегодовая температура составляла 10,5 градуса.

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Особенно теплым выдался июнь, когда среднемесячная температура достигла 23,6 градуса. Первый месяц лета тоже был самым теплым за всю историю наблюдений.

Впервые в истории в декабре температура воздуха в Киеве превысила 15 градусов. Это произошло 19 декабря 2019 года. За последние 139 лет температура воздуха в Киеве выросла на целых 3 градуса. Это значительно больше, чем на всем земном шаре.

Сегодня температура воздуха в Киеве стала примерно такой же, как в конце 19 века была в Одессе. Зато в Одессе поднялась до уровня Бухареста.