Головні новини 28 грудня: закони Зеленського, списки на обмін, відставка голови АРМА

Президент України Володимир Зеленський підписав низку важливих законів. З'явилися нові дані про те, хто потрапить до списків на обмін полоненими між Україною і бойовиками. Кабмін відправив у відставку першого і поки єдиного голову АРМА Антона Янчука. 2019 рік в Україні став найтеплішим в історії. Такими були головні новини 28 грудня в Україні та світі.

Найважливіші новини за сьогодні в Україні та світі:

Закони Зеленського

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Президент України Володимир Зеленський своїм підписом остаточно схвалив цілу низку законів:

Зняття депутатської недоторканності:

узгодження відповідних змін до Конституції з Кримінальним кодексом і законом про народних депутатів. Він повинен виключити норми про недоторканність з Кримінально-процесуального кодексу;

узгодження відповідних змін до Конституції з Кримінальним кодексом і законом про народних депутатів. Він повинен виключити норми про недоторканність з Кримінально-процесуального кодексу; Легалізація видобутку бурштину:

визначає впровадження дозволів на видобуток бурштину, вартість ділянки для видобутку, покарання за незаконний видобуток тощо;

визначає впровадження дозволів на видобуток бурштину, вартість ділянки для видобутку, покарання за незаконний видобуток тощо; Виборчий кодекс:

новий закон передбачає відкриті списки партій на списках та пропорційну систему виборів, але так і залишає прохідний бар'єр на рівні 5%;

новий закон передбачає відкриті списки партій на списках та пропорційну систему виборів, але так і залишає прохідний бар'єр на рівні 5%; Акцизи на пальне і спирт:

передбачає перегляд термінів та порядку штрафів за порушення правил обліку, а також терміни та випадки зведення акцизних накладних.

Що означає підписання законопроєкту президентом?Фактично, президент є останньою ланкою у законодавчій вертикалі. Після його підпису тексти законів публікують в офіційних видання парламенту і уряду, а тоді вони набувають чинності.



Втім президент має право і ветувати закони. Тоді їх повертають до Верховної Ради на доопрацювання.

Списки на обмін

У неділю, 29 грудня, має відбутися обмін полоненими між Україною та проросійськими бойовиками на Донбасі. Напередодні великого обміну у ЗМІ з'являється все більше деталей про те, хто може потрапити у списки на обмін.

Важливо: Зеленський підтвердив дату обміну полоненими

Хто з українців може повернутися додому

Іван Дєєв – військовий 8-го полку спецпризначення ЗСУ, був активістом Майдану. У 2016 році його нагородили орденом "За мужність" 3-го ступеня за участь в Антитерористичній операції на Донбасі. Потрапив боєць у полон бойовиків на Луганщині у лютому 2017 року.

23-річний Василь Жемелінський – військовий 57-ї бригади ЗСУ, потрапив у полон бойовиків "ДНР" 17 лютого 2018 року під Пісками.

54-річний Борис Пундор – боєць 43-й окремої механізованої бригади "Патріот". Разом з 7 побратимами потрапив у полон бойовиків "ДНР", заїхавши вантажівкою на непідконтрольну українській владі територію 22 травня 2019 року.

Богдан Пантюшенко – бойовики підбили його танк під Донецьком. З січня 2015 року перебуває у полоні бойовиків, а так званий суд окупантів засудив його до 18 років ув'язнення.

Олександр Коріньков та Сергій Глондар. Вони потрапили у ворожий полон 16 лютого 2015 року, коли виконували бойове завдання у районі Дебальцевого. Бійці супроводжували колону й мали вивести поранених з Дебальцевого, однак їхній загін потрапив у засідку. Тоді декілька військових загинуло, частина отримали поранення, а решту взяли у полон.

Про звільнення кого просять бойовики і Росія

Підозрюваних у підриві волонтерських центрів в Одесі Олександра Шевцова, Ігоря Удовенка, Євгенія Подмазка і Катерину Фотєву.

Організатора вибуху під стінами Одеського обласного управління СБУ Володимира Грубника і ще 6 осіб із подібними звинуваченнями.

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Активіста-антимайданівця та фігуранта справи про загибель людей в Одесі 2 травня 2014 року Сергія Долженкова.

Максима Мисяка, якого обвинувачують у трьох вбивствах в Харкові протягом 2013 та 2014 роках та підготовці замаху на депутата Харківської облради Ігоря Котвіцького.

Дворнікова, Тетюцького та Башликова підозрюють в організації вибуху біля Палацу спорту у Харкові 22 лютого 2015 року, тоді загинули чотири людини.

До списків на обмін внесли і бразильського найманця Рафаеля Лусваргі, якого засудженого за підтримку проросійських бойовиків із незаконного формування.



Скількох українців незаконно утримує Росія / інфографіка 24 каналу

Звільнення Янчука з АРМА

Кабінет Міністрів України розпорядився звільнити Антона Янчука з поста голови АРМА – Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

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Янчук був першим і поки єдиним головою Агентства з моменту його створення у 2016 році.



Антон Янчук

Що таке АРМА?АРМА – центральний орган виконавчої влади України, який забезпечує реалізацію державної політики у питаннях розшуку незаконних активів, на які може бути накладено арешт, управління арештованими активами або стягнення незаконних активів на користь держави.

Найтепліший рік

2019 рік відзначився як найтепліший за весь період метеорологічних спостережень, тобто з 1881-го. Протягом року, що минає, різноманітні температурні рекорди було побито понад 30 разів, іноді на 2-2,5 градусів.

Вперше за історію спостережень теплішими, ніж норма, виявилися усі 12 місяців року. У Києві цього року навіть перевищено температурну аномалію 2015 року, коли середньорічна температура становила 10,5 градусів.

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Особливо теплим видався червень, коли середньомісячна температура сягнула 23,6 градусів. Перший місяць літа теж був найтеплішим за всю історію спостережень.

Вперше в історії у грудні температура повітря у Києві перевищила 15 градусів. Це сталося 19 грудня 2019 року. За останні 139 років температура повітря у Києві зросла на цілих 3 градуси. Це значно більше, ніж на усій земній кулі.

Сьогодні температура повітря у Києві стала приблизно такою ж, як у кінці 19 століття була в Одесі. Натомість в Одесі піднялася до рівня Бухаресту.