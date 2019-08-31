Главные новости 30 августа: пленные не вернулись, пожар на заводе во Львове, ДТП с Гонтаревой

Обмен пленными 30 августа не состоялся, вернуться домой украинские политзаключенные могут уже на следующей неделе. На химическом предприятии под Львовом вспыхнул масштабный пожар. Экс-главу НБУ Валерию Гонтареву в Лондоне сбило авто. Украинцы провели акцию благодарности Ульяне Супрун и подарили ей биту. Такими были главные 30 августа.

Самые важные новости Украины за пятницу, 30 августа:

Обмен пленными

30 августа утром в аэропорту "Киев" (Жуляны) съехалось много журналистов и родственники пленных украинских моряков. Все из-за информации, что туда должен был прибыть самолет с украинскими пленными. Сотрудница парламента Анна Исламова в соцсети писала, что говорится про 28 украинцев – моряков, а также Олега Сенцова, Павла Гриба, Николая Карпюка и Владимира Балуха.

Читайте также: Обмен пленными не состоялся: кому выгодно распространение фейков

Однако в Офисе Президента Украины заявили, что обмен пленными еще не завершился. А впоследствии СБУ сообщила, что 30 августа обмена точно не будет.

После этого СМИ сообщили, что обмен переносится на следующую неделю. Украинский адвокат нескольких граждан России Валентин Рыбин утверждает, что он состоится 3 сентября.

Однако точной официальной даты до сих пор нет.

Смотрите видео, как украинских пленных ждали 30 августа в аэропорту "Киев":

Пожар на химзаводе под Львовом

Под Львовом в селе Чишки Пустомытовского района вспыхнул крупный пожар на одном из местных химических предприятий "Ника Друк". Спустя почти 5 часов после возгорания пожар удалось потушить.

Читайте также: Масштабный пожар под Львовом: угрозы для населения нет

2 работника предприятия обратились за помощью к медикам. Один из них отказался ехать в больницу, другого забрала "скорая". К счастью, в пожаре никто не погиб.

Горели 800 квадратных метров на открытом складе. Там хранились легковоспламеняющиеся химические вещества. Огонь также перекинулся на двухэтажное здание.

Жителей Давыдовской объединенной территориальной общины даже призвали закрыть окна и двери, не выходить на улицу, а также не выпускать детей из дома. Впоследствии эксперты провели необходимые замеры воздуха на территории складов и сообщили, что угрозы для здоровья жителей области нет.

Авария с Гонтаревой

26 августа экс-главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль. Инцидент произошел на пешеходном переходе. Сейчас Гонтарева находится в одной из больниц Лондона с переломами разной степени тяжести, однако ее жизни ничего не угрожает.

Читайте также: ГПУ вызывает Гонтареву, Филатова и Стеценко: хочет вручить подозрения

Травмы серьезные – переломы костей стопы. Уже сделали во вторник первую операцию, жду вторую, – сказала журналистам сама Гонтарева.

Она добавила, что полиция расследует, был ли это несчастный случай, или начали реализовываться угрозы.

Я ее спрашиваю, может за этим стоять Коломойский, она отвечает: "Он мне все время угрожал, и я даже дала интервью BBC, что если что-то случится со мной в Лондоне, то мы должны знать, кто за этим стоит",

– написал в Facebook журналист Петр Шевченко.



Валерия Гонтарева / Фото "Главком"

Гонтарева живет в Лондоне с октября 2018 года. Там она работает в Институте международных отношений Лондонской школы экономики.

В начале августа 2019 года ГПУ вызвала Гонтареву на допрос как подозреваемую по делу о легализации группировкой олигарха Сергея Курченко денег окружения президента-беглеца Виктора Януковича. Однако Гонтарева заявила, что не пойдет на допрос, при этом ждет следователей в Лондоне.

Перед этим экс-владелец "Приватбанка" Игорь Коломойский заявлял, что готов организовать прилет Гонтаревой в Украину в частном порядке. На это Гонтарева сказала, что считает заявление олигарха угрозой.

"Спасибо, Ульяна"

Украинцы провели под зданием Министерства здравоохранения акцию благодарности бывшей исполняющей обязанности профильного министра Ульяне Супрун. Когда же она вышла к присутствующим вместе со своими заместителями, люди начали им аплодировать и выкрикивать "Спасибо" и "Лучшие".

Читайте также: Новый глава Минздрава продолжит реформы Супрун: мнение эксперта

Супрун и его заместители написали заявления на увольнение на имя нового Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Теперь Минздрав возглавляет Зоряна Скалецкая.

Перед началом акции в сети запустили хэштег #ДякуюУляна. Некоторые из участников акции пришли с плакатами "Ще ся реформ Супрун Уляни піснь гучна розляже", "Благодаря Вам знаю, что моего диагноза не существует!!! Спасибо!" и другими.

Активисты подарили Супрун цветы, бейсбольную биту с надписью Fight for life и экосумку с надписью "Я тот, кто делает изменения".

Относительно планов на будущее, то Супрун вместе командой хочет дальше работать над изменениями в медицинской отрасли, а еще планирует написать книгу.



Ульяна Супрун с битой /Фото BBC News Ukrainian



В знак благодарности Супрун подарили экосумку / Кадр из видео

Смотрите видео об Ульяне Супрун: