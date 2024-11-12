Связь с ГУР стала доступна теперь и пользователям Viber: как это работает

Связь с Главным управлением разведки Минобороны стала доступна пользователям Viber. В этом месседжере теперь работает версия Главного бота разведки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР. Отмечается, что за более чем два года функционирования бота Украина получила тысячи обращений от граждан в оккупации и на территории России, что помогало уничтожать вражескую технику и оккупантов.

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Главный бот разведки появился в Viber

В Главном управлении разведки сообщили, что в Viber-версии бота внедрили технологии, которые гарантируют безопасность пользователей.

Наш приоритет – безопасность информаторов. Перед публичным запуском бота мы тщательно его протестировали и убедились, что вражеские спецслужбы не смогут получить доступ ни к переписке, ни к данным пользователя, который обращается в ГУР МО,

– отметил представитель ГУР Андрей Юсов.

По его словам, украинская разведка продолжает успешно использовать чат-боты для сбора информации. В ГУР добавили, что разведку прежде всего интересуют сведения о перемещении военного руководства захватчиков и военно-технические разработки россиян.

Андрей Юсов подчеркнул, что иногда даже крупица информации может стать решающей.

Сообщайте через Главный бот разведки данные о местонахождении штабов, техники и личного состава российской оккупационной армии. Мы обрабатываем каждое сообщение и бьем по самым болезненным для захватчиков местам,

– говорится в публикации.

Неравнодушных граждан на временно оккупированных землях Украины и на территории России призвали передавать важную информацию напрямую в ГУР МОУ.