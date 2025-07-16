В Киеве временно приспустили главный флаг Украины: в КГГА назвали причину

В среду, 16 июля, в Киеве временно приспустили главный флаг Украины. В столице прогнозируют ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию. Объявлен желтый уровень опасности.

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Почему главный флаг приспустили?

По информации КО "Киевзеленстрой", для сохранения полотнища от повреждений флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.

К слову, Укргидрометцентр предупредил об опасных метеорологических явлениях в Киеве. Местами 16 июля ожидают шквалы от 15 до 20 метров в секунду, а до конца суток и в течение 17 июля – грозу.

Справка: высота флагштока на Печерских холмах составляет почти 90 метров, его вес – 32 тонны, а размер полотнища – 16 на 24 метров.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта. Специалисты рекомендуют избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, 17 июля в регионе будет облачно с прояснениями, стоит ожидать кратковременных дождей. Температура в области ночью от +15 до +20 градусов, а днем от +22 до +27. В Киеве – ночью от +18 до +20, днем от +23 до +25 градусов.