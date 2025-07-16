Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську міську державну адміністрацію. Оголошено жовтий рівень небезпечності.

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Чому головний прапор приспустили?

За інформацією КО "Київзеленбуд", для збереження полотнища від пошкоджень прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов.

До слова, Укргідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища в Києві. Місцями 16 липня очікують шквали від 15 до 20 метрів за секунду, а до кінця доби та впродовж 17 липня – грозу.

Довідка: висота флагштока на Печерських пагорбах становить майже 90 метрів, його вага – 32 тонни, а розмір полотнища – 16 на 24 метрів.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і руху транспорту. Фахівці рекомендують уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, 17 липня в регіоні буде хмарно з проясненнями, варто очікувати короткочасних дощів. Температура в області вночі від +15 до +20 градусів, а вдень від +22 до +27. У Києві – вночі від +18 до +20, вдень від +23 до +25 градусів.