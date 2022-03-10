Главный генерал США в Европе считает, что Украине нужны зенитки, а не истребители
Источник:CNN
Самым эффективным шагом Запада будет передать Украине противотанковое и зенитное оружие. А не истребители МиГ-29, вокруг которых продолжаются переговоры.
По меньшей мере, так считает главный генерал США в Европе Тод Уолтерс. Он возглавляет Европейское командование сил США.
Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны
Лучшее противотанковое оружие и зенитки: американский генерал против передачи Украине самолетов
Самый эффективный способ поддержки украинских военных – это дополнительное противотанковое и зенитное вооружение, а не истребители МиГ-29. Вот такую позицию высказал, как сообщили американские СМИ, самый главный генерал США в Европе.
Глава Европейского командования США Тод Уолтерс подчеркнул, что украинцы "сейчас прекрасно используют это оружие". И именно благодаря ему ограничивают возможности российских военных самолетов действовать свободно.
Уолтерс почему-то считает, что передача самолетов Украине (в дополнение к уже имеющимся у нее) не даст украинским ВВС относительного преимущества.
Что ж, Украина не может с этим согласиться. Разрушенный Мариуполь не может с этим согласиться. Киев, Харьков, Житомир, Чернигов, Сумы, Винница – на которые падали российские бомбы и ракеты – совсем не могут с этим согласиться.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!
А как сражаться противотанковым оружием с авиационными бомбами?