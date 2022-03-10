Главный генерал США в Европе считает, что Украине нужны зенитки, а не истребители

Самым эффективным шагом Запада будет передать Украине противотанковое и зенитное оружие. А не истребители МиГ-29, вокруг которых продолжаются переговоры.

По меньшей мере, так считает главный генерал США в Европе Тод Уолтерс. Он возглавляет Европейское командование сил США.

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Лучшее противотанковое оружие и зенитки: американский генерал против передачи Украине самолетов

Самый эффективный способ поддержки украинских военных – это дополнительное противотанковое и зенитное вооружение, а не истребители МиГ-29. Вот такую ​​позицию высказал, как сообщили американские СМИ, самый главный генерал США в Европе.

Глава Европейского командования США Тод Уолтерс подчеркнул, что украинцы "сейчас прекрасно используют это оружие". И именно благодаря ему ограничивают возможности российских военных самолетов действовать свободно.

Уолтерс почему-то считает, что передача самолетов Украине (в дополнение к уже имеющимся у нее) не даст украинским ВВС относительного преимущества.

Что ж, Украина не может с этим согласиться. Разрушенный Мариуполь не может с этим согласиться. Киев, Харьков, Житомир, Чернигов, Сумы, Винница – на которые падали российские бомбы и ракеты – совсем не могут с этим согласиться.

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