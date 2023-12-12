Главный военный госпиталь Москвы переполнен, раненых везут поездами, – "Атеш"

Россия продолжает нести колоссальные потери в полномасштабной войне против Украины. Переполнен даже главный военный госпиталь Москвы.

"Трехсотых" захватчиков перевозят поездами. Агенты "Атеш" показали, какая ситуация в главном военном госпитале российской столицы. Интересно, что мест в палатах на всех не хватает, поэтому размещают даже в столовой.

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Не признают лицами с инвалидностью и отправляют обратно на фронт

Один из внутренних источников "Атеш" рассказал, что в главном госпитале Москвы наблюдаются проблемы. Медучреждение переполнено российскими военными.

Где расположен главный военный госпиталь Москвы: смотрите карту

Часть оккупантов вынуждены находиться в коридорах и даже столовой. Ведь мест для размещения раненых в палатах уже не хватает.

Ситуация настолько критична, что отказывают в приеме новых пациентов, возвращая их на фронт без признания лицами с инвалидностью. К тому же выплаты за ранения оказываются несвоевременными или вообще не предоставляются,

– отметили в "Атеш".

Добавили, что по последним данным, "трехсотых" продолжают доставлять в госпиталь поездами. Кстати, объем перевозок настолько велик, что при выгрузке носилки с ранеными заполняют весь перрон создавая страшное зрелище.

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Главный военный госпиталь Москвы переполнен ранеными оккупантами: смотрите видео

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