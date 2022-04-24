Главный вопрос – Мариуполь: в ОП поделились ожиданиями от визита генсека ООН Гутерреша

Генсек ООН Антониу Гутерреш посетит Украину в четверг, 28 апреля. И в Офисе Президента уже назвали основное ожидание от его визита в наше государство.

Прежде Украина ожидает решения вопросов, связанных с Мариуполем. Об этом заявил в эфире телемарафона заместитель главы Офиса Президента Андрей Сибига, передает 24 канал.

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Ключевой вопрос сейчас – вопрос Мариуполя

Мы очень надеемся на сдвиги на Мариупольском направлении, ожидаем разблокирования ситуации с гуманитарными коридорами и предотвращения гуманитарной катастрофы,

– подчеркнул он.

Замруководителя ОП добавил, что на следующей неделе ожидает множество важных событий. Сибига отметил, что международная поддержка Украины будет расти, а вместе с ней – антивоенная коалиция.

Отметим, что 26 апреля Антониу Гутерреш посетит Москву. Во время визита он должен встретиться с Владимиром Путиным.

А уже 28 апреля приедет в Киев, чтобы провести встречу с Владимиром Зеленским.

Президент Украины уже подверг критике тот факт, что Гутерреш сначала поедет в Россию, а потом уже в Украину. Он считает, что прежде всего генсек ООН должен был посетить наше государство, увидеть все зверства, которые совершали российские военные, и только после этого встречаться с Путиным.

Сам генсек ООН подчеркнул, что в эти опасные времена он стремился бы обсудить шаги, которые следует немедленно предпринять для достижения мира. Также его интересует "будущее многосторонность, основанное на уставе ООН и международном праве".

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