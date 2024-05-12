Об этом рассказал 24 Каналу российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что любые изменения в России не имеют никакого значения. В решениях Путина можно искать какие-то судьбоносные изменения для российского государства, но там, пока у власти кремлевский диктатор, ничего нового не произойдет.

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Изменения в российском правительстве

Журналист отметил, что в Москве придерживаются принципа оставлять все как есть. Такой сигнал Россия получила тогда, когда Путин ожидаемо переизбрал Мишустина на должность премьер-министра России.

Это застой, которого стоило ожидать. Я также не думаю, что будут какие-то серьезные изменения, связанные с назначением министра обороны России. Ведь Сергей Шойгу абсолютно ничего не понимает в военном деле, поэтому не несет никакой угрозы для Путина. Как и все остальные (министры – 24 Канал),

– сказал Игорь Яковенко.

Он считает, что Путин не хочет ничего менять. Он собирается продолжать войну теми силами и средствами, которые у него есть.

Проблемы в руководящих кругах России