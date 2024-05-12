Об этом рассказал 24 Каналу российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что любые изменения в России не имеют никакого значения. В решениях Путина можно искать какие-то судьбоносные изменения для российского государства, но там, пока у власти кремлевский диктатор, ничего нового не произойдет.
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Изменения в российском правительстве
Журналист отметил, что в Москве придерживаются принципа оставлять все как есть. Такой сигнал Россия получила тогда, когда Путин ожидаемо переизбрал Мишустина на должность премьер-министра России.
Это застой, которого стоило ожидать. Я также не думаю, что будут какие-то серьезные изменения, связанные с назначением министра обороны России. Ведь Сергей Шойгу абсолютно ничего не понимает в военном деле, поэтому не несет никакой угрозы для Путина. Как и все остальные (министры – 24 Канал),
– сказал Игорь Яковенко.
Он считает, что Путин не хочет ничего менять. Он собирается продолжать войну теми силами и средствами, которые у него есть.
Проблемы в руководящих кругах России
- Российская элита уже начала соревноваться за влиятельные должности накануне "инаугурации" Путина. Ведь они хотят обеспечить себе влиятельную роль в случае, если диктатор оставит власть в конце своего нового срока. На днях российское издание со ссылкой на источники в Кремле написало, что российские элиты начали активно спекулировать относительно того, кто войдет в новое российское правительство.
- Арест заместителя минобороны России Тимура Иванова является одним из самых серьезных скандалов за последние 10 лет. Кроме того, роскошный образ жизни заместителя Шойгу плохо сочетается с заявлениями Владимира Путина о "элите войны". Иванова задержали вечером 23 апреля 2024 года, а уже на следующий день его отправили в СИЗО.
- Против заместителя Шойгу не просто так начали расследование по подозрению в коррупции. Задержание Иванова в России – результат действий ГУР МО. Оказалось, что заместителя Шойгу схватили из-за того, что украинская разведка получила доступ к его документам и конфиденциальной для врага информации.