Про це розповів 24 Каналу російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зазначивши, що будь-які зміни у Росії не мають жодного значення. У рішеннях Путіна можна шукати якісь доленосні зміни для російської держави, але там, доки при владі кремлівський диктатор, нічого нового не відбудеться.
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Зміни у російському уряді
Журналіст наголосив, що у Москві дотримуються принципу залишати все як є. Такий сигнал Росія отримала тоді, коли Путін очікувано переобрав Мішустіна на посаду прем'єр-міністра Росії.
Це застій, якого варто було очікувати. Я також не думаю, що будуть якісь серйозні зміни пов'язані із призначенням міністра оборони Росії. Адже Сєргєй Шойгу абсолютно нічого не розуміє у військовій справі, тому не несе ніякої загрози для Путіна. Як і всі інші (міністри – 24 Канал),
– сказав Ігор Яковенко.
Він вважає, що Путін не хоче нічого змінювати. Він збирається продовжувати війну тими силами й засобами, які в нього є.
Проблеми у керівних колах Росії
- Російська еліта вже почала змагатись за впливові посади напередодні "інавгурації" Путіна. Адже вони хочуть забезпечити собі впливову роль у випадку, якщо диктатор залишить владу в кінці свого нового терміну. Днями російське видання з посиланням на джерела у Кремлі написало, що російські еліти почали активно спекулювати щодо того, хто увійде до нового російського уряду.
- Арешт заступника міноборони Росії Тимура Іванова є одним з найсерйозніших скандалів за останні 10 років. Окрім того, розкішний спосіб життя заступника Шойгу погано поєднується із заявами Владіміра Путіна про "еліту війни". Іванова затримали ввечері 23 квітня 2024 року, а вже наступного дня його відправили у СІЗО.
- Проти заступника Шойгу не просто так розпочали розслідування за підозрою в корупції. Затримання Іванова у Росії – результат дій ГУР МО. Виявилось, що заступника Шойгу схопили через те, що українська розвідка отримала доступ до його документів та конфіденційної для ворога інформації.