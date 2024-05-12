Про це розповів 24 Каналу російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зазначивши, що будь-які зміни у Росії не мають жодного значення. У рішеннях Путіна можна шукати якісь доленосні зміни для російської держави, але там, доки при владі кремлівський диктатор, нічого нового не відбудеться.

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Зміни у російському уряді

Журналіст наголосив, що у Москві дотримуються принципу залишати все як є. Такий сигнал Росія отримала тоді, коли Путін очікувано переобрав Мішустіна на посаду прем'єр-міністра Росії.

Це застій, якого варто було очікувати. Я також не думаю, що будуть якісь серйозні зміни пов'язані із призначенням міністра оборони Росії. Адже Сєргєй Шойгу абсолютно нічого не розуміє у військовій справі, тому не несе ніякої загрози для Путіна. Як і всі інші (міністри – 24 Канал),

– сказав Ігор Яковенко.

Він вважає, що Путін не хоче нічого змінювати. Він збирається продовжувати війну тими силами й засобами, які в нього є.

Проблеми у керівних колах Росії