Главу Деснянской РГА хотят отстранить на время расследования гибели людей возле укрытия

Руководителя Деснянской райгосадминистрации Дмитрия Ратникова предлагают отстранить от исполнения обязанностей на время расследования обстоятельств гибели людей возле укрытия поликлиники.

С соответствующей просьбой обратился в Офис Президента городской глава Киева Виталий Кличко. Он подчеркнул, что следствие должно установить, было ли открыто ночью укрытие.

Внимание Укрытие ночью будут проверять патрульные: Кличко сказал, была ли закрыта дверь хранилища поликлиники

Обратился в Офис Президента и правительства, которые согласовывают назначение и освобождение глав районов столицы, об отстранении главы Деснянского района Дмитрия Ратникова от исполнения обязанностей, пока продолжается следствие по поводу того, было ли открытым ночью укрытие в поликлинике, возле которой погибли три человека,

– отметил мэр.

По его словам, отстраненным должен быть и руководитель медучреждения, которого назначала Деснянская райадминистрация.

Ранее Виталий Кличко отмечал, что "ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава района, который должен контролировать работу находящихся на карте города укрытий, которые должны работать".

Мэр обещал, что решения о действиях ответственных лиц будут приняты сегодня и безотлагательно.

Было ли укрытие поликлиники закрытым

Пока невозможно установить, было ли закрыто укрытие поликлиники в Деснянском районе, возле которого погибли люди этой ночью. Так как взрывной волной выбило все двери и окна.

Однако, по словам Кличко, это должно установить расследование.

Житель Киева, жена которого погибла при обстреле, рассказал, что укрытие возле поликлиники было закрыто. Якобы охранник поликлиники находился в состоянии алкогольного опьянения и не впускал никого в хранилище.

Глава МВД Игорь Клименко подтвердил, что все три человека, чью жизнь унесла ночная атака, погибли, когда пытались пройти в укрытие.

Полиция и СБУ уже начали уголовное производство по статье "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия".

Ранее Ратников заявил, что ночью части людей все же удалось попасть в хранилище поликлиники №3. Директор этой больницы объяснил, что работник ночной смены открыл для местных жителей центральный вход заведения.