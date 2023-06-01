Главу Деснянской РГА хотят отстранить на время расследования гибели людей возле укрытия
Источник:Виталий Кличко
Руководителя Деснянской райгосадминистрации Дмитрия Ратникова предлагают отстранить от исполнения обязанностей на время расследования обстоятельств гибели людей возле укрытия поликлиники.
С соответствующей просьбой обратился в Офис Президента городской глава Киева Виталий Кличко. Он подчеркнул, что следствие должно установить, было ли открыто ночью укрытие.
Внимание Укрытие ночью будут проверять патрульные: Кличко сказал, была ли закрыта дверь хранилища поликлиники
Обратился в Офис Президента и правительства, которые согласовывают назначение и освобождение глав районов столицы, об отстранении главы Деснянского района Дмитрия Ратникова от исполнения обязанностей, пока продолжается следствие по поводу того, было ли открытым ночью укрытие в поликлинике, возле которой погибли три человека,
– отметил мэр.
По его словам, отстраненным должен быть и руководитель медучреждения, которого назначала Деснянская райадминистрация.
Ранее Виталий Кличко отмечал, что "ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава района, который должен контролировать работу находящихся на карте города укрытий, которые должны работать".
Мэр обещал, что решения о действиях ответственных лиц будут приняты сегодня и безотлагательно.Внимание! Ранее Ратников заявил, что ночью части людей все же удалось попасть в хранилище поликлиники №3. Директор этой больницы объяснил, что работник ночной смены открыл для местных жителей центральный вход заведения.
Было ли укрытие поликлиники закрытым
- Пока невозможно установить, было ли закрыто укрытие поликлиники в Деснянском районе, возле которого погибли люди этой ночью. Так как взрывной волной выбило все двери и окна.
- Однако, по словам Кличко, это должно установить расследование.
- Житель Киева, жена которого погибла при обстреле, рассказал, что укрытие возле поликлиники было закрыто. Якобы охранник поликлиники находился в состоянии алкогольного опьянения и не впускал никого в хранилище.
- Глава МВД Игорь Клименко подтвердил, что все три человека, чью жизнь унесла ночная атака, погибли, когда пытались пройти в укрытие.
- Полиция и СБУ уже начали уголовное производство по статье "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия".