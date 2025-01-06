Главу Государственной таможенной службы подозревают в недекларировании дома под Киевом

Исполняющему обязанности Главы Государственной таможенной службы Украины сообщили о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларации. Речь идет о недекларировании имущества на более чем 100 тысяч долларов США.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на САП и НАБУ. Отмечается, что расследование детективы и прокуроры начали по собственным наработкам.

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Главе ГМС сообщили о подозрении

Во время досудебного расследования правоохранители установили, что в 2021 – 2023 годах исполняющий обязанности Главы Государственной таможенной службы не задекларировал жилой дом площадью 236,8 квадратных метров и земельный участок под Киевом, на котором он расположен.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что указанная недвижимость, общая стоимость которой достигает более 100 тысяч долларов США, была оформлена на близкого родственника жены. Однако фактически ее владельцем и распорядителем был чиновник и его семья.

При процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении исполняющему обязанности Председателя Государственной таможенной службы Украины в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной Законом Украины "О предотвращении коррупции",

– говорится в заявлении САП.

Позже в Центре противодействия коррупции сообщили, что речь идет о Сергее Звягинцеве – 1 февраля 2023 года Кабинет министров назначил его временным исполняющим обязанности главы Государственной таможенной службы Украины.

Теперь должностному лицу грозит до 2 лет ограничение свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.