У главы Николаевской областной МСЭК нашли 450 тысяч долларов: у ее сына паспорт России

СБУ разоблачила главу Николаевской областной МСЭК на коррупционных схемах для уклонистов. У чиновницы обнаружили более 450 тысяч долларов США.

А у сына чиновницы нашли российский паспорт. Об этом сообщила Служба безопасности Украины в своем телеграм-канале.

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Что известно о разоблачении главы Николаевской областной МСЭК

В СБУ рассказали, что во время обысков у председателя Николаевской областной МСЭК обнаружено более 450 тысяч долларов США и коллекцию ювелирных изделий, которые она прятала по разным адресам.

Большую часть изъятых денег и драгоценностей найдено в квартире ее сына – интерна медицинского вуза, у которого СБУ обнаружила также российский паспорт.

По имеющимся данным, молодой человек оформил гражданство страны-агрессора в бывшем генконсульстве России в Одессе до начала полномасштабной войны. Также для сокрытия нелегальных доходов чиновница оформила на своего сына три незадекларированные квартиры,

– рассказали в службе.

СБУ провело обыски у главы Николаевской областной МСЭК и ее сына / Фото СБУ

По данным следствия, в течение 2015 – 2023 годов руководительница Николаевской областной МСЭК отмечала в своих декларациях исключительно официальные доходы на общую сумму чуть более 2 миллионов гривен.

"Кроме того, установлено, что в 2023 году чиновница оформила себе и сыну 2 группу инвалидности для получения от государства дополнительных льгот и социальных выплат", – отметили в СБУ.

Правоохранители обнаружили у главы Николаевской МСЭК 450 тысяч долларов США / Фото Офиса генпрокурора

В службе отметили, что на основании полученных материалов решается вопрос о сообщении чиновнице о подозрении. Также продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Стоит отметить, что правоохранители не называли имя фигурантки. Однако сейчас руководительницей Николаевской областной МСЭК является Вера Белякова.

Во время обысков у главы Николаевской областной МСЭК обнаружили пакет с долларами / Видео Офиса генпрокурора

К слову, это уже не первый скандал с главами областных МСЭК. Ранее правоохранители разоблачили на незаконном обогащении главу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу. В ее доме обнаружили около 6 миллионов долларов США наличными в разных валютах.