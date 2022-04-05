Главу общины на Херсонщине Михаила Бурака освободили из плена: у него многочисленные травмы
5 апреля 2022 , 15:20Читати новину українською
Источник:Ассоциация городов Украины
Накануне оккупанты похитили Михаила Бурака – Бехтерского сельского главу в Херсонской области. Его уже освободили из плена, но теперь он находится с многочисленными травмами в больнице.
Бурак активно обеспечивал общину продовольствием и помощь фермерам в организации посевной кампании.
Кстати Россияне украли четырех активистов во время протеста в Новой Каховке
С начала полномасштабной войны России в Украине чиновник поддерживал правопорядок и предотвращал мародерство.
Он не изменял своей патриотической позиции. За что оккупанты и отомстили Михаилу Ивановичу, – говорят в Ассоциации городов.
К счастью, Бурака отпустили. Очевидно, что его били, ведь в больнице он лежит с травмами.
Важно – ВСУ взяли в плен пилота сбитого самолета оккупантов в Харьковской области: