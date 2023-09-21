Болгария выдворила из страны главу РПЦ за его связи с Кремлем: оккупанты очень обиделись

Россияне жалуются, что главу РПЦ выгнали из Болгарии. Они назвали этот шаг плевком в лицо российской церкви.

Речь идет о главе российской православной церкви в Софии архимандрите Васиане (Змееве), которого неделей ранее выдворили из Южной Македонии из-за обвинений в шпионаже в пользу России.

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Болгарское правительство вычищает "нечисть"

Первыми о выдворении из страны архимандрита сообщили в посольстве России в Болгарии. Там очень возмутились этим инцидентом.

По словам посла России Элеоноры Митрофановой, священников РПЦ вызвали в миграционную службу, где им сказали, что они представляют угрозу национальной безопасности. Затем в автозаке их развезли по домам, чтобы они собрали свои вещи. Затем их отвезут в церковь, а оттуда до границы с Сербией.

Это беспрецедентный случай, церковь отделена от государства, и непонятно, как священники могут угрожать национальной безопасности.

– изобразила недоразумение россиянка.

"Они просто плюнули в лицо нашей церкви", – жаловалась посол.

Также она отметила, что изгнали не только настоятеля РПЦ в Софии архимандрита Васиана, но и двух сотрудников храма Святого Николая Мирликийского Чудотворца.

Шпионил для Кремля

Впоследствии в Болгарии подтвердили, что выгнали из страны трех священников – среди них два гражданина Беларуси и один россиянин, собственно Васиан. Их всех выпроводили из страны и запретили въезжать сроком на 5 лет.

Ранее Васиана также объявили персоной нон грата и запретили въезд в Северную Македонию.

В Государственном агентстве национальной безопасности Болгарии уточнили, что изгнанники пытались влиять на общественно-политические процессы в стране в пользу российских геополитических интересов.

Священники РПЦ благословляют российскую агрессию в Украине

С самого начала полномасштабного вторжения российская церковь активно поддерживала действия Кремля и пыталась как можно больше людей заманить на войну. Чтобы убедить своих сограждан, что Россия вроде бы "ведет священную войну" в Украине, к каким странным вещам только не прибегали представители церкви.

В частности, известно, что летом они с вертолета окропили Козельский район Калужской области святой водой. Полет длился около часа. Таким образом, попы, очевидно, хотели помочь военным и ПВО в борьбе с "хлопками".