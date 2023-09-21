Йдеться про главу російської православної церкви у Софії архімандрита Васіана (Змєєва), якого тижнем раніше видворили з Південної Македонії через звинувачення у шпигунстві на користь Росії.

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Болгарський уряд вичищає "нечисть"

Першими про видворення з країни архімандрита повідомили у посольстві Росії в Болгарії. Там надзвичайно обурилися цим інцидентом.

За словами посла Росії Елеонори Митрофанової, священиків РПЦ викликали в міграційну службу, де їм сказали, що вони становлять загрозу національній безпеці. Потім в автозаці їх розвезли по домах, аби вони зібрали свої речі. Опісля їх відвезуть до церкви, а звідти до кордону з Сербією.

Це безпрецедентний випадок, церква відокремлена від держави, і незрозуміло, як священики можуть загрожувати національній безпеці,

– вдавала непорозуміння росіянка.

"Вони просто плюнули в обличчя нашій церкві", – бідкалася посол.

Також вона зазначила, що вигнали не лише настоятеля РПЦ в Софії архімандрита Васіана, але й двох співробітників храму Святого Миколая Мирлікійського Чудотворця.

Шпигував для Кремля

Згодом у Болгарії підтвердили, що вигнали з країни трьох священників – серед них два громадяни Білорусі та один росіянин, власне Васіан. Їх усіх примусово видворили з країни і заборонили в'їжджати строком на 5 років.

Раніше Васіана також оголосили персоною нон ґрата і заборонили в'їзд до Північної Македонії.

У Державному агентству національної безпеки Болгарії уточнили, що вигнанці намагалися впливати на суспільно-політичні процеси у країні на користь російських геополітичних інтересів.

Священники РПЦ благословляють російську агресію в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення російська церква активно підтримувала дії Кремля і намагалася якомога більше людей заманити на війну. Аби переконати своїх співгромадян, що Росія начебто "веде священну війну" в Україні, до яких дивних речей тільки не вдавалися представники церкви.

Зокрема, відомо, що влітку вони з вертольота окропили Козельський район Калузької області святою водою. Політ тривав близько години. У такий спосіб попи, вочевидь, хотіли допомогти військовим та ППО у боротьбі з "бавовнами".