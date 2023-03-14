После восхваления армии России главу Вооруженных сил Германии отправят в отставку, – Bild

Министр обороны Германии Борис Писториус планирует отправить в отставку главного генерала – Эберхарда Цорна. Такое решение думают принять, в частности, потому, что глава Бундесвера восхвалял армию России.

Об уходе Цорна BILD сообщили в правительственных кругах. По данным издания, новым высшим генералом станет Карстен Брейер.

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Руководителя Бундесвера отправят в отставку

Борис Писториус планирует уволить главу Вооруженных сил Германии, который занимает этот пост с 2018 года. По данным издания, в будущем генеральный инспектор больше не будет выполнять функции военнослужащего высшего ранга, но и будет занимать важный пост в министерстве, подобный должности государственного секретаря.

Вместо Цорна планируют назначить генерал-лейтенанта Карстена Брейера. Сейчас он возглавляет новое "Территориального командования" Бундесвера. Брейер стал публично известен, когда взял на себя руководство правительственной комиссией по реагированию на пандемию COVID-19.

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Цорн сомневался в возможностях ВСУ и восхвалял русскую армию

В сентябре 2022 года в интервью Focus Цорн заявил, что Украина проводит "контратаки, с помощью которых можно отвоевать места или отдельные участки фронта, но не отбросить Россию обратно на широком фронте".

Он также выразил опасение, что Россия может открыть второй фронт войны у Калининграда или напав на Финляндию, Грузию или Молдову.

По данным СМИ, Цорн будет досрочно отправлен в отставку с четверга, 16 марта.