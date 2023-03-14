Про звільнення Цорна BILD повідомили в урядових колах. За даними видання, новим вищим генералом стане Карстен Брейер.

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Очільника Бундесверу відправлять у відставку

Борис Пісторіус планує звільнити голову Збройних сил Німеччини, який обіймає цю посаду з 2018 року. За даними видання, у майбутньому генеральний інспектор більше не виконуватиме функції військовослужбовця найвищого рангу, а й займатиме важливу посаду в міністерстві, подібну до посади державного секретаря.

Замість Цорна планують призначити генерал-лейтенанта Карстена Брейера. Наразі він є очолює нове "Територіального командування" Бундесверу. Брейер став публічно відомим, коли взяв на себе керівництво урядовою комісією з реагування на пандемію COVID-19.

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Цорн сумнівався у спроможностях ЗСУ та вихваляв російську армію

У вересні 2022-го в інтерв'ю Focus Цорн заявив, що Україна проводить "контратаки, за допомогою яких можна відвоювати місця чи окремі ділянки фронту, але не відкинути Росію назад на широкому фронті".

Він також висловив побоювання, що Росія може відкрити другий фронт війни біля Калінінграда чи напавши на Фінляндію, Грузію або Молдову.

За даними ЗМІ, Цорна достроково відправлять у відставку з четверга, 16 березня.