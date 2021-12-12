Главы G7 официально заявили о "тяжелых последствиях" для России в случае нападения на Украину
Источник:Госдеп США
Главы "Большой семерки" официально обратились к России. Они предупредили Кремль, что вторжение в Украину будет иметь серьезные последствия.
Министры иностранных дел стран "Большой семерки" и руководитель европейской дипломатии в своем совместном заявлении осудили наращивание Россией войск возле украинских границ.
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Представители G7 призвали к деэскалации
Представители МИД стран "Большой семерки" призвали Россию к деэскалации конфликта на Донбассе и выполнения своих международных обязательств. Также Кремль просят продолжать дипломатические контакты с западными странами.
В то же время в заявлении дипломатов идет речь о том, что если Россия начнет полномасштабную агрессию против Украины – это будет иметь неизбежно тяжелые последствия.
Любое применение силы ради смены границ строго запрещено международным правом. Россия не должна сомневаться, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и высокую цену,
– говорится в совместном заявлении.
Дипломаты стран G7 отметили поддержку территориальной целостности и северенитета Украины. Также главы МИД подчеркнули, что они активизируют свое сотрудничество относительно всестороннего ответа Кремлю.
Саммит министров иностранных дел G7: главное
- Саммит министров иностранных дел стран "Большой семерки" состоялся в Ливерпуле.
- Среди тем для обсуждения была угроза полномасштабного вторжения России на территорию Украины.
- Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Кремль заплатит высокую цену за агрессию.