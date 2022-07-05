Главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в НАТО

Финляндия и Швеция стали еще на шаг ближе к вступлению в НАТО. Главы МИД обеих стран подписали протоколы о вступлении в Альянс.

Швеция и Финляндия смогут участвовать почти во всех мероприятиях НАТО

Главы МИД Швеции и Финляндии зафиксировали североатлантические стремления в соответствующих документах о вступлении, сообщает 24 канал. Протоколы о присоединении будут направлены для ратификации во все страны НАТО в соответствии с их национальными процедурами.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг открыл церемонию подписания протокола о присоединении словами "Это исторический момент". Также на церемонии присутствовали министр иностранных дел Швеции Анн Линде и министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто соответственно.

Пекка Хаависто заявил, что Финляндия увеличит силу НАТО. "Вместе мы сильнее", – сказал он.

Финляндия и Швеция с протоколом о вступлении станут членами-наблюдателями в НАТО. Обе страны смогут участвовать почти во всех мероприятиях Альянса.

В то же время подписание протокола еще не является окончательным присоединением Швеции и Финляндии к НАТО. Теперь каждой стране НАТО нужно отдельно ратифицировать нового члена, вступающего в военный союз. Этот процесс может занять от месяца до года.

Ожидается, что Конгресс США ратифицирует соглашение в конце лета.

Финляндия и Швеция закончили переговоры о вступлении в НАТО

Как информировала пресс-служба Альянса, 4 июля Финляндия и Швеция закончили переговоры о вступлении в НАТО. О вступлении обеих стран в НАТО было обсуждено во время саммита в Мадриде.

Обе страны официально подтвердили свою готовность и способность выполнять политические, правовые и военные обязанности и обязательства членства в НАТО.

На саммите НАТО согласовали вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Российская агрессия против Украины изменила историческую политику военного нейтралитета в Швеции и Финляндии. Обе страны 18 мая официально подали заявку на вступление в Альянс.

Однако вступление Швеции и Финляндии в НАТО блокировала Турция. Но 28 июня все разногласия были разрешены. Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум, подтверждающий, что Анкара поддержит приглашение обеих стран стать членами НАТО.

После этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Финляндия и Швеция уже получили официальное приглашение на присоединение к Альянсу.

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