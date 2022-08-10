Главы МИД G7 призвали россию немедленно передать ЗАЭС под контроль Украины

Министры иностранных дел G7 требуют, чтобы россия немедленно вернула Запорожскую АЭС под контроль Украины.

Подчеркнули, что украинский персонал на станции должен выполнять свои обязанности без угроз и давления. Именно постоянный контроль россии над заводом ставит под угрозу регион.

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Дипломаты G7 озабочены угрозой, которую создал захват украинских ядерных объектов. Такие действия государства-агрессоры повышают риск ядерной аварии. Это опасность не только для населения Украины, но и доя соседних государств и международного сообщества.

Оккупанты должны дать доступ МАГАТЭ

Это также подрывает способность МАГАТЭ осуществлять мониторинг мирной ядерной деятельности Украины. Отмечали важность содействия миссии экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Дипломаты согласны с семью основами ядерной безопасности, которые изложил Генеральный директор Гросси.

Поэтому сотрудники МАГАТЭ должны иметь безопасный и беспрепятственный доступ ко всем ядерным установкам в Украине. Они должны общаться с украинским персоналом без давления на захватчиков.

Кроме того, министры в очередной раз осудили неоправданную агрессивную войну россии против Украины. Добавили, что россия должна немедленно вывести свои войска.

Обстрелы ЗАЭС: что известно

5 августа оккупанты дважды открыли огонь в сторону ЗАЭС. Были 3 "прилета" возле промышленной площадки и три удара непосредственно по площадке станции возле одного из энергоблоков. Рядом находится ядерный реактор.

6 августа оккупанты снова обстреляли ЗАЭС. Они могли поразить контейнеры отработанного ядерного топлива.

Украина призвала международные организации МАГАТЭ и ООН направить на станцию ​​специальную миссию.

Более того, российские военные заменяли некоторые участки ЗАЭС. Они угрожают взорвать станцию, если потеряют над ней контроль.

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