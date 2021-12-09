Главы МИД Германии и Франции хотят как можно быстрее провести нормандскую встречу

В Германии и Франции хотят как можно быстрее провести встречу в нормандском формате на уровне глав МИД. В Берлине и Париже надеются, что эту инициативу поддержат и в Украине и России.

Переговоры должны состояться как можно быстрее. Об этом главы МИД Германии Анналена Бербок и Франции Жан-Ив Ле Дриан заявили на совместной пресс-конференции после встречи.

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Германия и Франция не сомневаются в таком формате переговоров

После встречи с вновь назначенным министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, Жан-Ив Ле Дриан заявил, что европейские партнеры не имеют никаких сомнений относительно нормандского формата. Очевидно, на фоне сообщений о высокой военной активности России вблизи украинских границ, дипломаты настаивают на проведении такой встречи быстрее.

Я считаю, что нормандский формат не подлежит сомнению. Поэтому я повторяю, что наше общее (с Германией, – 24 канал) намерение инициировать проведение как можно скорее встречи на министерском уровне с нашими украинскими и российскими коллегами в нормандском формате на основе Минских договоренностей,

– заявил Ле Дриан.

Главы МИД Германии и Франции надеются, что Украина и Россия поддержат идею провести встречу на уровне министров иностранных дел.

Последние новости о нормандском формате

Россия предприняла не одну попытку помешать переговорам в нормандском формате и отказывается от них. В ноябре глава МИД государства-агрессора направил своим коллегам из Франции и Германии письмо, в котором Украину обвинили в нарушении режима прекращения огня.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов к личным переговорам с Сергеем Лавровым, поскольку последний игнорирует приглашения на нормандский формат.

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