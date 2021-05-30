Главы МИД Израиля и Египта обсудят вопросы Сектора Газа и обмен пленными

Глава МИД Израиля Габи Ашкенази 30 мая прибыл с рабочим визитом в Египет. Там он проведет встречу с египетским коллегой и обсудит ситуацию в Секторе Газа.

Эта поездка стала первой дня израильского министра иностранных дел в египетскую страну с 2008 года.

Читайте также Нетаньяху назвал условие для мира между Израилем и палестинцами

О чем будут говорить дипломаты

Во время переговоров поднимут вопрос восстановления гражданской инфраструктуры, которая существенно пострадала от недавних боевых действий.

Обсудят главы МИД и укрепление режима прекращения огня между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС в Секторе Газа.

Еще одной темой для разговора на встрече станет возможный обмен удерживаемыми лицами между Сектором Газа и Израилем.

В то же время руководитель разведки Египта Аббас Камель посетит Тель-Авив, где встретится с премьер-министром страны Беньямином Нетаньяху. Ожидается также, что он проведет переговоры с палестинскими лидерами.

Обострение между Палестиной и Израилем: главное

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной произошло 7 мая. Тогда в результате столкновений на Храмовой горе пострадали более 200 человек.

Вечером 10 мая со стороны Палестины в сторону Израиля выпустили первые ракеты. В ответ Израиль также начал обстрелы. С тех пор боевые действия фактически не прекращались.

Жертвами обстрелов стали по меньшей мере 227 палестинцев и 13 израильтян. Среди погибших – более 60 детей.

Президент США Джо Байден 19 мая провел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Основной темой было обострение в Секторе Газа.

К теме Между Израилем и ХАМАС 21 мая начало действовать перемирие