Главы МИД Израиля и Египта обсудят вопросы Сектора Газа и обмен пленными

Глава МИД Израиля Габи Ашкенази 30 мая прибыл с рабочим визитом в Египет. Там он проведет встречу с египетским коллегой и обсудит ситуацию в Секторе Газа.
Эта поездка стала первой дня израильского министра иностранных дел в египетскую страну с 2008 года.
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О чем будут говорить дипломаты
- Во время переговоров поднимут вопрос восстановления гражданской инфраструктуры, которая существенно пострадала от недавних боевых действий.
- Обсудят главы МИД и укрепление режима прекращения огня между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС в Секторе Газа.
- Еще одной темой для разговора на встрече станет возможный обмен удерживаемыми лицами между Сектором Газа и Израилем.
В то же время руководитель разведки Египта Аббас Камель посетит Тель-Авив, где встретится с премьер-министром страны Беньямином Нетаньяху. Ожидается также, что он проведет переговоры с палестинскими лидерами.Обратите внимание! Президент США Джо Байден 19 мая провел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Основной темой было обострение в Секторе Газа.
Обострение между Палестиной и Израилем: главное
- Обострение конфликта между Израилем и Палестиной произошло 7 мая. Тогда в результате столкновений на Храмовой горе пострадали более 200 человек.
- Вечером 10 мая со стороны Палестины в сторону Израиля выпустили первые ракеты. В ответ Израиль также начал обстрелы. С тех пор боевые действия фактически не прекращались.
- Жертвами обстрелов стали по меньшей мере 227 палестинцев и 13 израильтян. Среди погибших – более 60 детей.
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