Нетаньяху заявил, что если ХАМАС вновь атакует территорию Израиля, то ответ на это будет крайне тяжелым.
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Условие мира между Израилем и палестинцами
Как правильно заметил президент Джо Байден, "мир наступит только когда будет признано государство Израиль (Палестиной – 24 канал)",
– отметил премьер-министр.
Напомним, встреча между Нетаньяху и Блинкеном прошла 25 мая в Иерусалиме. Во время разговора стороны пообщались о гуманитарной ситуации в Секторе Газа. Госсекретарь США подчеркнул, что Израиль и Палестина должны принять меры "для установления курса на совместное будущее".
Конфликт между Палестиной и Израилем: основное
- В начале мая в Восточном Иерусалиме продолжались столкновения между израильскими правоохранителями и палестинцами. Конфликт перерос в ракетные обстрелы с обеих сторон.
- За время эскалации конфликта в Секторе Газа убиты по меньшей мере 227 человек, включая более 100 женщин и детей. В свою очередь в Израиле погибли 13 человек, 2 из которых – дети.
- Впоследствии Израилю и ХАМАС удалось договориться о перемирии. Оно начало действовать 21 мая, с 2:00. Однако перед началом тишине стороны обменялись обстрелами.