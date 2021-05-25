Нетаньяху заявив, що якщо ХАМАС знову атакує територію Ізраїлю, то відповідь на це буде вкрай важкою.
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Умова миру між Ізраїлем і палестинцями
Як правильно зауважив президент Джо Байден, "мир настане тільки, коли буде визнано державу Ізраїль (Палестиною – 24 канал)",
– наголосив прем'єр-міністр.
Нагадаємо, зустріч між Нетаньяху і Блінкеном пройшла 25 травня в Єрусалимі. Під час розмови сторони поспілкувалися про гуманітарну ситуацію в Секторі Гази. Держсекретар США наголосив на тому, що Ізраїль та Палестина повинні вжити заходів "для встановлення курсу на спільне майбутнє".
Конфлікт між Палестиною та Ізраїлем: основне
- На початку травня у Східному Єрусалимі тривали сутички між ізраїльськими правоохоронцями та палестинцями. Конфлікт переріс у ракетні обстріли з обох сторін.
- За час ескалації конфлікту у Секторі Гази вбили щонайменше 227 людей, зокрема понад 100 жінок та дітей. Натомість в Ізраїлі загинули 13 людей, 2 з яких – діти.
- Згодом Ізраїлю та ХАМАС вдалося домовитися про перемир'я. Воно почало діяти 21 травня, з 2:00. Однак перед початком тиші сторони обмінялися обстрілами.