Главы МИД и Минобороны России и Франции встретятся в Париже: будут говорить и об Украине

Министры обороны и иностранных дел Франции встретятся с главами МИД и Минобороны России в Париже 12 ноября. Одной из тем переговоров станет ситуация в Украине и российская агрессия.

Встреча глав министерств состоится в рамках Международной конференции по Ливии.

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На встрече обсудят политические и военные измерения

Участие в мероприятии принимают министры обороны и главы МИД стран Европы.

Кроме вызовов стратегической стабильности и европейской безопасности, на этой встрече будут обсуждаться политические и военные измерения региональных и международных кризисов, в частности, ситуация в Украине,

– рассказали в МИД Франции.

Вероятно, представители Парижа выразят Сергею Лаврову и Сергею Шойгу свою обеспокоенность действиями России в отношении Украины.

Франция настаивает на встрече министров в нормандском формате

Среди других тем обсуждения – переговоры с Ираном, ситуация на Ближнем Востоке, Афганистане и Индо-Тихоокеанском регионе.

Отметим, что ранее в МИДе Франции высказали предложение как можно быстрее провести встречу в нормандском формате. Это, несмотря на то, что министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил решительно против.

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Такую позицию Лаврова представители Парижа назвали "неправильной". Французские дипломаты считают, что новые переговоры поспособствуют преодолению разногласий.