Главы МИД стран ЕС не согласовали 9 пакет санкций против России

Министры иностранных дел ЕС не смогли договориться о введении нового, девятого пакета санкций против России. Проект отправили на доработку.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что сейчас процесс проходит сложно, есть вопросы, которые нуждаются в согласии между министрами.

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Это заседание будет очень длинным и тяжелым, потому что у нас в повестке дня Иран, у нас в повестке дня санкции против России, девятый пакет, мы еще не там, мы еще не закончили,

– сказал Боррель.

Он добавил, что решение может быть согласовано до конца дня, но есть ряд вопросов, которые следует утвердить.

"Возможно, до конца дня, но есть некоторые вопросы, которые еще предстоит согласовать. Возможно, завтра, но я не могу сказать, что это будет легко", – добавил дипломат.

Заметим, что вопрос санкций внесен в повестку дня завтрашнего заседания министров иностранных дел стран ЕС.

Какие ограничения предусматривает девятый пакет санкций

В новом пакете санкций ЕС предлагает ввести запрет инвестиций в российскую горнодобывающую промышленность, ведь это одна из крупнейших отраслей промышленности страны, которая приносит огромные прибыли.

Если предложение такого запрета поддержат 27 стран ЕС, это станет первым случаем, когда санкции будут непосредственно нацелены на металлургический сектор России.

Также ограничения касаются экспортного контроля гражданских технологий, которые Россия может использовать для поддержки своих оружейных заводов, а также над продукцией двойного назначения стоимостью более 2,3 миллиарда евро.

Кроме того, пакет предусматривает личные санкции против 180 человек.

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