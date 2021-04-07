Глава иностранного ведомства Нидерландов Стеф Блок выразил поддержку Украине на фоне эскалации конфликта на Донбассе со стороны России. Нидерланды вынесут вопрос российской агрессии на заседание Совета министров иностранных дел Евросоюза.

Блок отметил, что Нидерланды продолжают поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.

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Нидерланды поддержали Украины

Обсудим ситуацию (относительно эскалации агрессии России – 24 канал) во время предстоящей встречи министров иностранных дел ЕС. Украина не одна,

– отметил Блок.

На это заявление в твиттере уже отреагировал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он поблагодарил Нидерланды за поддержку на фоне усиления агрессии России на Донбассе.

"Благодарю за это простое и понятное послание о поддержке, поскольку Россия осложняет ситуацию с безопасностью, подрывает мирный процесс и увеличивает военное присутствие у наших границ. С нетерпением ждем заседания Совета ЕС по иностранным делам 19 апреля", – написал Кулеба.

Напомним, из-за обострения ситуации на Востоке Украины и стягивания российских войск к границе глава МИД уже провел ряд телефонных разговоров с дипломатами других страны.

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Обострение на Донбассе: последние новости

Очередное обострение на фронте началось 26 марта. Тогда под Шумами пророссийские боевики несколько часов обстреливали украинские позиции. Вследствие вражеских действий 4 бойца погибли, еще 2 – получили ранения. Потери в ВСУ продолжаются и в апреле.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает армию к границе с Украиной. А глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил активную проверку боевой готовности своих вооруженных сил.

Большинство военных экспертов отмечают, что в ближайшие недели и месяцы Москва не будет наступать. Однако международные партнеры уверяют, что поддержат Украину в случае необходимости.



Расположение группировок России у границ Украины / Инфографика 24 канала

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