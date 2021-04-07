Глава закордонного відомства Нідерландів Стеф Блок висловив підтримку Україні на тлі ескалації конфлікту на Донбасі зі сторони Росії. Нідерланди винесуть питання російської агресії на засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу.

Блок наголосив, що Нідерланди продовжують підтримувати територіальну цілісність та суверенітет України.

Читайте також Грузія пообіцяла допомогти Україні стримувати агресію Росії

Нідерланди підтримали Україну

Обговоримо ситуацію (щодо ескалації агресії Росії – 24 канал) під час майбутньої зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Україна не сама,

– зазначив Блок.

На цю заяву у твітері вже відреагував глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він подякував Нідерландам за підтримку на тлі посилення агресії Росії на Донбасі.

"Дякую за це просте та зрозуміле послання про підтримку, оскільки Росія ускладнює ситуацію з безпекою, підриває мирний процес та збільшує військову присутність біля наших кордонів. З нетерпінням чекаємо засідання Ради ЄС з закордонних справ 19 квітня", – написав Кулеба.

Нагадаємо, через загострення ситуації на Сході України та стягування російських військ до кордону глава МЗС вже провів низку телефонних розмов з дипломатами інших країни.

Зверніть увагу Литва вимагатиме від ЄС нових санкцій проти Росії через Україну

Загострення на Донбасі: останні новини

Чергове загострення на фронті почалося 26 березня. Тоді під Шумами проросійські бойовики кілька годин обстрілювали українські позиції. Внаслідок ворожих дій 4 бійці загинули, ще 2 – отримали поранення. Втрати у ЗСУ продовжуються й у квітні.

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує армію до кордону з Україною. А глава Міноборони Росії Сергій Шойгу оголосив активну перевірку бойової готовності своїх збройних сил.

Росія стягує армію до кордону з Україною. А глава Міноборони Росії Сергій Шойгу оголосив активну перевірку бойової готовності своїх збройних сил. Більшість військових експертів наголошують, що у найближчі тижні та місяці Москва не наступатиме. Однак міжнародні партнери запевняють, що підтримають Україну за потреби.



Розташування угруповань Росії біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу

Що відбувається на кордонах України: дивіться відео