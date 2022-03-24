Главы парламентов Эстонии, Латвии и Литвы приехали в Киев для встречи с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Главой Сейма Латвии Инарой Мурниеце, Спикером Сеймаса Литвы Викторией Чмилите-Нильсен и Председателем Рийгикога Эстонии Юри Ратасом.

Встреча состоялась в Киеве, несмотря на сложную ситуацию, возникшую вследствие полномасштабного российского вторжения. Президент отметил, что визит иностранных партнеров в Украину в это время крайне важен.

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О чем говорили лидеры государств

В настоящее время в Киеве главы парламентов Украины, Эстонии, Латвии и Литвы написали совместные заявления в поддержку нашего государства. Владимир Зеленский поблагодарил за подпись в заявлении "О неотложной необходимости модернизации ПВО Украины", к которой присоединились представители парламентов этих стран.

Мы рады всем тем законодательным инициативам, которые вы проговариваете и делаете в поддержку Украины в своих парламентах, а также на международной арене. Также одними из первых очень помогли с оружием,

– сказал Зеленский.

Президент напомнил о преступлениях России

Также глава государства проинформировал глав парламентов Литвы, Латвии и Эстонии о последствиях полномасштабного российского вторжения в Украину. Он отметил, что российские войска целенаправленно атакуют гражданское население и уничтожают мирную инфраструктуру. Агрессор пытается осаждать крупные города, такие как Мариуполь, Харьков, Чернигов и Сумы и создает гуманитарную катастрофу во многих населенных пунктах.

Как отметил президент, для эффективной защиты граждан, в первую очередь мирного населения, Украина нуждается в вооружении – средствах ПВО, самолетов и бронетехники. Он отметил, что военная и финансовая помощь стран Балтии и других государств-партнеров для Украины сегодня "жизненно важна".

Зеленский призвал усиливать санкции против России и Белоруссии

Также он в очередной раз подчеркнул, что важно и дальше усиливать санкции против России, вводить полное эмбарго на любую торговлю со страной-агрессором и Беларусью, а также отключить от системы SWIFT все российские банки. Это лишит российскую военную машину финансирования и заставит Москву искать мира.

Президент отдельно поблагодарил Литву, Латвию и Эстонию за активную поддержку нашего государства на пути в членство в ЕС. Он отметил, что, учитывая, как Украина отстаивает европейские ценности в войне с Россией, наше государство заслуживает ускоренной процедуры вступления в Евросоюз.

С первых часов вы с нами – на уровне лидеров, на уровне народов. Поэтому мы вам благодарны. В Украине все это понимают, все это ценят… Самое высокое доверие у народа Украины – к вашим странам и Польше, это правда. Это отвечает тем шагам, которые вы сделали навстречу Украине,

– сказал Зеленский во время встречи.

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