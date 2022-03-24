Зустріч відбулась у Києві попри складну безпекову ситуацію, яка виникла внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Президент зауважив, що візит іноземних партнерів в Україну у такий час вкрай важливий.

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Про що розмовляли лідери держав

Нині у Києві голови парламентів України, Естонії, Латвії та Литви написали спільні заяви на підтримку нашої держави. Володимир Зеленський подякував за підписи у заяві "Про невідкладну необхідність модернізації ППО України", до якої долучилися представники парламентів цих країн.

Ми раді й усім тим законодавчим ініціативам, які ви проговорюєте і робите на підтримку України у своїх парламентах, а також на міжнародній арені. Також одними з перших дуже допомогли зі зброєю,

– сказав Зеленський.

Президент нагадав про злочини Росії

Також глава держави проінформував голів парламентів Литви, Латвії та Естонії про наслідки повномасштабного російського вторгнення в Україну. Він зауважив, що російські війська цілеспрямовано атакують цивільне населення та нищать мирну інфраструктуру. Агресор намагається взяти в облогу великі міста, такі як Маріуполь, Харків, Чернігів та Суми й створює гуманітарну катастрофу у багатьох населених пунктах.

Як зазначив президент, для ефективного захисту громадян, а насамперед мирного населення, Україна потребує озброєння – засобів ППО, літаків та бронетехніки. Він зауважив, що військова та фінансова допомога країн Балтії та інших держав-партнерів для України сьогодні "життєво важлива".

Зеленський закликав посилювати санкції проти Росії та Білорусі

Також він вкотре наголосив, що важливо й надалі посилювати санкції проти Росії, запроваджувати повне ембарго на будь-яку торгівлю з країною-агресоркою та Білоруссю, а також відключити від системи SWIFT усі російські банки. Це позбавить російську воєнну машину фінансування та змусить Москву шукати миру.

Президент окремо подякував Литві, Латвії та Естонії за активну підтримку нашої держави на шляху у членство в ЄС. Він зауважив, що з огляду на те, як Україна відстоює європейські цінності у війні з Росією, наша держава заслуговує на прискорену процедуру вступу до Євросоюзу.

З перших годин ви з нами – на рівні лідерів, на рівні народів. Тому ми вам вдячні. В Україні всі це розуміють, всі це цінують… Найвища довіра у народу України – до ваших країн і до Польщі, це правда. Це відповідає тим крокам, які ви зробили назустріч Україні,

– сказав Зеленський під час зустрічі.

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