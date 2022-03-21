В глазах орков "нацисты" живут в хороших домах и учатся в театрах

Судя по объектам московитских бомбардировок, украинский "нацист", которого они стремятся "денацифицировать", живет в нормальном доме или квартире.

Непостижимый для орков мир

Учится в школе и университете, школе искусств, лечится в больнице, пользуется различными видами транспорта, ходит в театры, посещает торгово-развлекательные центры, где регулярно покупает какие-то вещи…

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Словом, живет нормальной жизнью человека 21 столетия. И этим вызывает страшную зависть у стада тупых и жадных орков.

Дикий огонь может испепелить всю Европу

Европейцы! Посмотрите, с каким наслаждением они уничтожают нас – граждан не самого богатого и не самого развитого государства континента. Разрушают наши не самые современные города и села. Уничтожают у нас все, что хоть отдаленно похоже на культуру.

Обратите внимание Москва осознала масштабы военного поражения, которое на нее надвигается

Представьте, с каким наслаждением они бы уничтожали ваши прекрасные, богатые и древние города, высокотехнологичные заводы, готические соборы и музеи? Как радушно они бы убивали ваших состоятельных и довольных жизнью граждан?

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