На глазах у публики: женщина в Ташкенте сбросила ребенка в вольер с медведем в зоопарке

В зоопарке столицы Узбекистана Ташкенте женщина бросила маленькую девочку в вольер к кавказскому бурому медведю. Инцидент произошел 28 января.

Причина, почему так поступила женщина, пока неизвестна. К счастью, медведь оказался дружелюбным и не среагировал на девочку, как хищник на добычу.

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Медведь Зузу следил за действиями женщины, которая перебросила девочку через металлическое ограждение. Он медленно спустился в ров, подошел к ней, понюхал и отошел. Работники зоопарка быстро среагировали и заманили его во внутреннее помещение,

– рассказали в зоопарке.

Ребенка сразу обследовали медики. Девочка пострадала от падения с высоты почти 5 метров. В то же время, кроме ушибов, серьезных травм у нее не обнаружили. Инцидент с девочкой расследуют правоохранители.

В зоопарке отмечают, что этот случай свидетельствует об уравновешенности их хищника. Зузу они получили из Бакинского зоопарка в 2017 году. Коллектив сразу его полюбил за общительность, игривость и открытость к публике.

Инциденты в зоопарках

В Харьковском зоопарке мужчина посадил детей на ограду вольера с медведями. Вероятно, он сделал такое опасное действие, чтобы им было лучше видно диких животных, которые ходили неподалеку.

В зоопарке Киева в вольере с медведями треснуло стекло. Трещины заклеили аппликацией, чтобы посетители не заметили их.

Контактные зоопарки – не редкость в Украине. Люди ведут туда своих детей и идут сами, чтобы сделать "милое фото" для соцсетей. Но такие заведения – это негативное явление, которого следует избегать.

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