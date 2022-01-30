Причина, чому так вчинила жінка, поки невідома. На щастя, ведмідь виявився дружелюбним і не зреагував на дівчинку, як хижак на здобич.

Читайте також Як тваринам вдається пережити зимову сплячку

Ведмідь Зузу стежив за діями жінки, яка перекинула дівчинку через металеву огорожу. Він повільно спустився в рів, підійшов до неї, понюхав і відійшов. Працівники зоопарку швидко зреагували і заманили його у внутрішнє приміщення,

– розповіли у зоопарку.

Дитину одразу обстежили медики. Дівчинка постраждала від падіння з висоти майже 5 метрів. Водночас, крім забоїв, серйозних травм у неї не виявили. Інцидент з дівчинкою розслідують правоохоронці.

У зоопарку відзначають, що цей випадок свідчить про врівноваженість їхнього хижака. Зузу вони отримали із Бакинського зоопарку у 2017 році. Колектив одразу його полюбив за товариськість, грайливість і відкритість до публіки.

Інциденти у зоопарках

У Харківському зоопарку чоловік посадив дітей на огорожу вольєра з ведмедями. Ймовірно, він зробив таку небезпечну дію, щоб їм було краще видно диких тварин, що ходили неподалік.

У зоопарку Києва у вольєрі з ведмедями тріснуло скло. Тріщини заклеїли аплікацією, щоб відвідувачі не помітили їх.

Контактні зоопарки – не рідкість в Україні. Люди ведуть туди своїх дітей та йдуть самі, щоб зробити "миле фото" для соцмереж. Але такі заклади – це негативне явище, якого слід уникати.

Курйозний випадок із ведмедем траплявся у Румунії: дивіться відео