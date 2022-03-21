"Глазами войны": в Риге запустили показательный проект об агрессии России в Украине

Оккупанты развязали циничную войну против Украины. На улицах Риги показали последствия "русского мира".

Мультимедийный проект запустили в разных районах города. Так граждане Латвии могут увидеть, что на самом деле происходит в нашем государстве.

Обратите внимание В Риге на одной из стен дома появился проницательный мурал в поддержку Украины

Что известно о проекте

Фотопроект "Глазами войны" запустили посольство Украины в Латвии с "Украинским торговым домом". Реализовать инициативу удалось при поддержке Международного штаба помощи украинцам и Торгово-промышленной палаты Украины.

Также создать проект помогли владелец компании Visual Media Group SIA Рено Гринберг и исполнительный директор D Screens Гиртс Лагздиньш.

Реалии войны в Украине на улицах Риги / Фото из фейсбука посольства Украины в Латвии



В разных районах Риги установили билборды, на которых изображаются реалии войны в Украине, которую цинично развязала Россия.

Кстати, напротив посольства России в Риге повесили большой плакат с Владимиром Путиным. Карикатура показывает подлинное лицо главы Кремля.