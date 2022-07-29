Такие люди, как он, должны жить вечно: как украинцы вспоминают погибшего на войне Глеба Бабича

В бою с российскими оккупантами погиб известный украинский поэт и военный Глеб Бабич. Это известие потрясло многих украинцев.

О гибели Бабича стало известно 28 июля. Как украинцы реагируют на тяжелую потерю – читайте в материале 24 канала.

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Дочь погибшего Дарка Бабич посвятила отцу трогательное стихотворение. Слова соболезнования в комментариях девушке выразили многие.



Дарка Бабич посвятила отцу стихотворение / Скриншот

Как известные украинцы вспоминают воина и поэта

Украинская певица Оксана Муха написала, что плачет из-за гибели Бабича и просит о молитве. Она отметила, что воин был для нее другом, перед которым она сейчас преклоняется.

Журналистка Мария Бурмака призналась, что нечего сказать, ведь ей ужасно больно. Она добавила, что герои умирают, потому что их убивают.

Только что меня бросило в холодный пот. Шок, слезы. Казалось, Глеб Бабич будет жить вечно. С таким добрым сердцем и такими добрыми глазами живут вечно. Так и будет! Имела честь знать и обнимать! Больше нет слов,

– написала депутат Николаевского облсовета Виктория Москаленко.



Украинцы скорбят из-за гибели Глеба Бабича / Фото бойца

Вокалист группы Kozak System Иван Леньо рассказал о сотрудничестве с Бабичем. Он назвал военного своим "внутренним голосом".

Возле тебя всегда было тепло и драйвово. Ты всегда мечтал и работал. Ты знал чего хочешь и был убедителен в своей правоте. Ты был уникальным сочетанием настоящего воина и настоящего поэта. Я любил тебя и буду любить. Ты был честным, искренним, добрым и бесполезным. Ты оторвал сегодня кусок моего сердца,

– признался Леньо.

Отметим, что Бабич был автором нескольких песен группы.

Военный парамедик Юлия Паевская с позывным "Тайра", недавно освобожденная из российского плена, отметила, что будет очень скучать по Бабичу.

"Да, я знаю, что встретимся. Я все знаю, но не могу сдержать слез", – написала женщина.



"Тайра" вместе с Бабичем / Фото с фейсбука медика

Нардеп Ирина Фриз рассказала, что погибший воин умел поддержать даже в самые тяжелые моменты.

Ты уходил, если тебе было неинтересно и говорил об этом прямо в глаза. Ты так любил свою гениальную доченьку. Ты так много еще должен был сделать, но никуда не торопясь, потому что знал, что результат будет. Тебя так будет не хватать… Держи над Украиной небо, друг,

– написала парламентарий.



Фриз отметила, что у Бабича всегда были ответы на все вопросы / Фото с фейсбука нардепа

Нардеп Алексей Гончаренко, комментируя гибель Бабича, подчеркнул, что ненавидит российских оккупантов. Военный Анатолий Штирлиц заверил, что герой навсегда останется в сердцах украинцев. Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко подчеркнул, что известие о гибели поэта было как гром среди ясного неба.

Главное о погибшем герое

Глеб Бабич с позывным "Ледарь" родился в 1969 году в Николаеве.

На войну Бабич ушел в 2014 году. Был командиром взвода огневой поддержки 10-й горно-штурмовой бригады. До нападения россии на Украину боец занимался бизнесом.

Также воин был активистом ОО "Справа громад", военным, поэтом и автором песен. В частности, герой написал гимн для бригады "Эдельвейс" – "Подай зброю".

Редакция 24 канала выражает родным и близким Глеба Бабича искренние соболезнования.

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