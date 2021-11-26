Глобальное доверие, – Зеленский назвал свои самые большие ошибки

Владимир Зеленский признался, что доверие было его глобальной ошибкой в должности президента. В частности, говорится о некоторых кадровых решениях.

Во время пресс-марафона 26 ноября Зеленский отметил, что доверял разным людям: как опытным, так и не очень. В то же время он даже не подозревал, насколько сильным соблазном для некоторых станет власть.

Буду бороться до конца, – Зеленский предупредил, что преждевременно уходить с должности не планирует

Украинский лидер отметил, что об этом не пишут в книгах по менеджменту. В то же время это очень сильно меняет людей.

Зеленский подчеркнул: доверие для него – это номер один. В то же время, если предлагаешь человеку возглавить тот или иной институт, не стоит забывать, что рыба гниет с головы. Если кандидат не готов к своей должности, он будет закрывать глаза на разную грязь.

Президент подчеркнул, что это его ошибка.

Я не знал, что такой соблазн в Верховной Раде. Я не знал, что можно так сильно любить кресло,

– заявил Зеленский.

В то же время, президент признался: он – не в отчаянии. Зеленский подчеркнул, что он достаточно крепкий парень.

Какие еще ошибки выделил Зеленский

Президент также признался: не смотря на то, что это на 99% зависит от России, в вопросе договоренностей нужно было действовать сильнее. Необходимо было больше рисковать. Однако это еще исправимо.

Кроме того, Зеленский заметил, что жизнь на государственной даче – это ошибка. Необходимо было сразу покупать за свои деньги два дома и селить охрану.

Зеленский о жизни на госдаче

В программе "Светская жизнь" Зеленский объяснил Екатерине Осадчей, почему до сих пор живет на государственной даче. По словам украинского лидера, это связано только с охраной. Им тоже нужен дом.

Президент отметил, что они с супругой планируют приобрести жилье. Процесс пытаются ускорить максимально.

Между тем госдачу используют только в качестве гостиницы.

Зеленский дал пресс-конференцию журналистам: смотрите видео