1 января в Украине было установлено 64 метеорологических рекорда
Источник:Укгидрометцентр
В первый день нового 2023 года в Украине было установлено 64 метеорологических рекорда. На многих метеостанциях фиксировали максимальную температуру.
1 января погода была настолько теплой, что на многих метеостанциях фиксировали даже +20 градусов.
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Почему такие высокие показатели
По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 1 января в Украине установили 64 метеорологических рекорда, а именно значение максимальной температуры на многих метеостанциях фиксировали в пределах от +10 до +20 градусов Цельсия.
Такие показатели являются рекордными для всего месяца января за всю историю метеорологических наблюдений,
– говорится в сообщении.
Синоптики объяснили, что причиной такой погоды стал вынос теплой воздушной массы с Африканского континента, поле высокого давления над большей частью Европы и солнечная погода.
В Киеве 1 января тоже зафиксировали температурный рекорд
- Днем 1 января вплоть до заката столбик термометра в Киеве достигал +13...+14 градусов Цельсия. Это самая высокая температура за все годы научных наблюдений.
- Предыдущий температурный рекорд был зафиксирован еще в 1991 году. Тогда, по данным СМИ, он составил +11,1 градуса тепла.
- В настоящее время аномальное тепло в Украине продолжается. Однако вскоре стоит ожидать мороза. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что морозный пик придется на 7 – 9 января, когда ночная температура воздуха на востоке и севере может опускаться до -10…-15 градусов. Однако после этого снова будет потепление.