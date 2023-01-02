1 января в Украине было установлено 64 метеорологических рекорда

В первый день нового 2023 года в Украине было установлено 64 метеорологических рекорда. На многих метеостанциях фиксировали максимальную температуру.

1 января погода была настолько теплой, что на многих метеостанциях фиксировали даже +20 градусов.

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Почему такие высокие показатели

По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 1 января в Украине установили 64 метеорологических рекорда, а именно значение максимальной температуры на многих метеостанциях фиксировали в пределах от +10 до +20 градусов Цельсия.

Такие показатели являются рекордными для всего месяца января за всю историю метеорологических наблюдений,

– говорится в сообщении.

Синоптики объяснили, что причиной такой погоды стал вынос теплой воздушной массы с Африканского континента, поле высокого давления над большей частью Европы и солнечная погода.

В Киеве 1 января тоже зафиксировали температурный рекорд