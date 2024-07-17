Ситуация с жарой с каждым годом может только ухудшаться, – Укргидрометцентр

Ежегодно становится все жарче. Эту тенденцию замечают синоптики не только в Украине или Европе, но и в США.

Пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха также отметила, что также уменьшается периодов с холодной погодой.

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Ежегодно становится все теплее

Птуха констатировала, что с каждым годом ситуация становится все хуже. В частности на территории Украины и юго-восточной Европы, а также в США по западному побережью зафиксированы максимально высокие значения температур – "абсолютные максимумы" за всю историю наблюдений для определенных метеостанций.

И такая тенденция сохраняется, и из года в год периодов с теплой погодой, с волнами тепла становится все больше, а периодов с холодной погодой становится все меньше. Такая зависимость есть, и климатологи всего мира об этом говорят,

– сообщила Наталья Птуха.

Она отметила, что в течение последнего года каждый месяц становился аномально теплым, очень высокие значения температур наблюдались практически по всему земному шару. Также уже на 1,5 градуса превышена прогнозируемая температура зимы.

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Отметим, что недавно на сайте 24 Канала вышло большое интервью с Натальей Птухой. Она рассказала, что аномальная жара в Украине продержится до 19 июля. После этого также будет жарко, однако не так опасно.