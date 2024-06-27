Такого не было со времен Второй мировой: в мире сейчас 56 конфликтов, куда вовлечены 92 страны

Институт экономики и мира представил отчет по Глобальному индексу мира 2024. В документе указано, что сейчас в мире продолжается 56 военных конфликтов.

Кроме того, в отчете говорится, что 92 страны сейчас участвуют в конфликтах за пределами их границ. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что такого не было со времен Второй мировой войны.

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Лубинец высказался о Глобальном индексе мира 2024

Украинский омбудсмен отметил, что, согласно миру, 110 миллионов людей по всему миру являются беженцами или внутренне перемещенными лицами из-за насильственных конфликтов. В документе также отмечают, что рост количества небольших конфликтов увеличивает вероятность более серьезных в будущем.

Например, в 2019 году конфликт в Украине был определен как второстепенный, а сейчас он является основным фактором ухудшения ситуации безопасности в мире. Эти цифры ужасают! Однако в отчете ни разу не упоминается Россия: именно она ответственна за дестабилизацию мирового порядка,

– написал Лубинец.

Отчет Глобального индекса мира 2024: смотрите документ

Он также отметил, что сотрудничество с агрессором, закрытие глаз на его действия, страх привлечения этой страны к ответственности – все это приводит к еще более страшным войнам.

"Призываю наших партнеров и международные организации объединиться и найти новые действенные механизмы, чтобы Россия и другие тоталитарные режимы мира остановились и не перебросили огонь войны на новые территории и не вызвали новые жертвы!" – подчеркнул уполномоченный ВРУ по правам человека.